FOTOGALERIE: Policisté převzali na zámku medaile za dlouholetou službu

Tachov - Třiatřicet policistů z Tachovska si převzalo v obřadní síni zámku ocenění za službu trvající minimálně deset let u Policie ČR.

Slavnostní okamžik se konal v obřadní síni na tachovském zámku. Třiatřicet policistů sloužících v tachovském okrese zde dostalo a slavnostně převzalo medaili za věrnost třetího stupně.

„Medaili obdrželi policisté, kteří slouží minimálně deset let a ve výkonu služby iniciativně a dlouhodobě dosahují velmi dobrých pracovních výsledků,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Jak dále vysvětlila, ne každý policista, který má tzv. odslouženo, může medaili obdržet. Je to podmíněno právě iniciativou a dlouhodobými dobrými výsledky.

Mezi oceněnými byla i policistka Kateřina Staňková, která u policie slouží již 15 let, nyní konkrétně na obvodním oddělení v Boru. „Je to pro mě čest přebírat tuto medaili. Jako malá holka jsem si nedovedla představit, že bych měla být někým jiným než policistkou. Vlastně to byl můj splněný sen,“ usmála se.

Na dotaz, zda jsou i negativa, která při své práci vnímá, pak zmínila, že nejen ji, ale všechny kolegy trápí podstav policistů, se kterým se musí potýkat.

To potvrdil i další z oceněných Jiří Hlaváček, vedoucí obvodního oddělení ve Stříbře. „Bohužel i u nás na Stříbrsku se musíme vyrovnávat s nedostatkem policistů, ale jsem rád, že i přesto se nám daří kvalitně vykonávat svoji práci. Objasňování trestné činnosti na Stříbrsku se dlouhodobě řadí mezi nejlepší v rámci tachovského okresu,“ doplnil svoji borskou kolegyni Hlaváček a podotkl, že ho tato práce naplňuje a dělá ji rád. „Chápu ji jako službu občanům i státu,“ uzavřel s úsměvem.

Slavnostního předání medailí se zúčastnily také rodiny oceněných, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavel Krákora, vedoucí Územního odboru Tachov Petr Stuchl, starosta města Tachov Jiří Struček, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a další hosté.

„Policie doznává u občanů této země velké vážnosti. Zvláště v době, kdy bezpečnost dostává jiné rozměry než před několika lety. Právě policisté jsou jedni z těch, kteří bezpečnost naší země hájí a přispívají k pocitu jistoty občanů. Děkujeme jim za to a přejeme, aby dělali tuto službu dál rádi, oddaně a s pokorou,“ promluvil k oceněným policistům a policistkám krajský hejtman.