FOTOGALERIE: Přes mizerný rok bylo co vystavovat

Tachov, Světce – Ve spolupráci s organizacemi z Německa i z Česka uspořádali tachovští zahrádkáři Regionální výstavu českých a bavorských zahrádkářů.

Ta se uskutečnila v prostorách Jízdárny ve Světcích. A oproti minulým ročníkům se nekonala pouze o víkendu, ale pokračovala až do prvních pracovních dnů tohoto týdne.

Kromě patnácti místních organizací ČZS tu představily výsledky svého pěstitelského úsilí i organizace z Domažlicka a Chebska a nechyběly ani základní školy, školní družiny, pěstitelé kaktusů, bonsají a jiné zájmové skupiny.

Jestliže vloni žehrali zahrádkáři na nepřízeň počasí, letos to nebylo o mnoho lepší. Zjara mrazy, v létě enormní sucho a co nepadlo za oběť počasí, to nakonec sklidili ptáci. Ale na výstavě v Jízdárně ve Světcích to nebylo vidět. Vystavené exponáty, ale také všichni přítomní vystavovatelé, znovu podali ten nejlepší důkaz, že když se chce, dá se i s počasím vyrovnat se ctí.

„Letošní rok je velice zvláštní,“ říká předseda Územního sdružení ČZS Tachov Jiří Havránek. „Výstavu jsme udělali v tomto skvostu, kterou bezesporu jízdárna je. Slavíme šedesáté výročí, a tak jsme pozvali řadu organizací, aby představily výsledky své práce. Není tady jenom naše územní organizace, ale i zahrádkáři z Bavorska a dalších okresů Plzeňského kraje. Jsou tady i nečlenové organizací a všude je vidět veliký zájem o vystavené exponáty. Už první den je tady nabito, těší nás mimořádný zájem. A i když je to mimo Tachov, na návštěvnosti to vůbec není znát. Na sobotu a neděli jsme zorganizovali kyvadlovou dopravu autobusy z Tachova. Pátek patřil školám a školkám, víkendové dny veřejnosti a v pondělí očekáváme další školy z celého okresu. Máme tady baráčníky ze Stráže, kováře, řezbáře, pěstitele jiřin a tím vším se snažíme podchytit co nejširší veřejnost. A důstojné výročí oslavujeme touto překrásnou výstavou,“ dodal během výstavy předseda územního sdružení.

Že jeho slova měla svou váhu, bylo vidět na každém kroku. Pro zahrádkáře to rozhodně nebyl dobrý rok. Přesto exponáty nechyběly žádné a jako vždy, bylo co vystavovat. Ovoce a zelenina, květiny a trávy, ale také houby a další exponáty k zahradám patřící, spočívaly na pečlivě upravených stolech a samozřejmě, v dostatečném množství.

„Jsme první třída ze základní školy v Hornické ulici,“ říká ve spěchu na autobus učitelka Alena Homolková. „Mně se to samozřejmě líbilo, ale po pravdě je třeba říci, že ty děti spíš měly radost z toho, že viděly svojí bývalou učitelku z mateřské školky a mohly se s ní pomazlit. Přesto si povídají o největších a nejmenších exponátech, někteří si nesou domů kaktusy a svoje zážitky řeší mezi sebou, tak jak to jenom děti umějí. Ale určitě něco v jejich myslích uzrálo, a až budou větší, bude se jim to hodit,“ uvedla učitelka.

V konírně světecké Jízdárny připravili expozici domažličtí zahrádkáři. „Moc rádi jsme přijali pozvání sem k vám,“ svorně prohlásili předseda ÚS ČSZ Domažlice Alexandr Kubáček a jeho pravá ruka, Jan Hinterholzinger. „Letos jsme u vás poprvé. Jezdíme také do Chamu, ale i do Klatov, do Plzně a jinam. Většinou máme co vystavovat. Teď je nouze o ovoce, zkrátka letos je to mimořádná bída. Takovou mizérii na zahradách jsme ještě neměli. Zmrzlo co mohlo a o zbytek se postarali opeřenci. Ale něco máme a to, co vystavujeme, je to nejlepší, co jsme sehnali.“

Tachovští zahrádkáři, všichni vystavovatelé ale i ti, kdo celou výstavu aranžovali, se postarali i tentokrát o mimořádný zážitek. Ani nepříznivý rok nic nepokazil.

Oldřich Voráček