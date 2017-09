FOTOGALERIE: V Kostelci připravili pro děti procházku pohádkovým lesem

Kostelec – Komise pro občanské záležitosti v Kostelci uspořádala pro děti pohádkový les. Dětí se sešlo šedesát pět. Než děti vstoupily do lesa dostaly účastnický list, do kterého jim na každém pohádkovém stanovišti potvrdili splněný úkol.

Dlouhou frontu čekání si děti krátily vymalováním sádrových odlitků různých zvířátek. U vchodu do pohádkového lesa je uvítala čarodějnice a dědek z perníkové chaloupky a podarovali je perníčkem. U každé pohádkové bytosti plnily děti různé úkoly a za odměnu dostávaly sladkosti. U vodníka musely přejít lávku přes rybník a poznávat různá zvířátka. Červená Karkulka s vlkem na nich chtěli vědět co nese Karkulka v košíčku babičce do lesa, s čerty si v pekle zahráli karty, vysvobozovali ze zajetí u draka princeznu. U indiánů si zastřílely z luku a u pirátů si zahrály šipky.

Zkusily si obvázat poraněnou ruku u paní doktorky, babka bylinářka jim dala poznávat různé bylinky. U Sněhurky si zaběhaly mezi trpaslíky slalom.

Na závěr si děti opékaly buřty na ohništi a domů šly rozradostněné a plné nevšedních zážitků.

Dagmar Smolíková