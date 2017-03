Garáže budou zbourány

Tachov – Prostor pod náměstím by měl během následujícího roku projít poměrně velkou změnou. Zcela zmizet by totiž měly garáže sloužící pro nákladní vozidla.

Tachov - Dvojice garáží pod náměstím bude v nejbližší době zbourána.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

Objekt, který se nachází v těsné blízkosti křižovatky je ale již delší dobu nevyužívaný a stal se tak pouhým pozůstatkem po původním sídlu ČSAD. "Jedná se hlavně o to, že celá stavba je již v havarijním stavu. Kusy omítky již pomalu začínají zasahovat i do blízké křižovatky a to nemluvíme ani o chodcích. Proto jsme se shodli, že bude nejlepší celý komplex zbourat. Demolice se nyní připravuje," řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček.

To, jak bude nově vzniklé místo využito, je zatím předmětem dalšího jednání. "Nejdříve se musí dobře naplánovat demolice. Podle všeho ale bude prostor využit jako další část křižovatky, či podobným způsobem," řekl na toto téma tachovský starosta. K demolici garáží by mělo podle slov starosty již v tomto roce, nejdéle ze začátku roku 2018.