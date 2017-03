Hala bude převedena do léta, řekl starosta Tachova

Tachov – S občany Tachova se setkala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová při své pracovní cestě po Tachovsku. Setkání se uskutečnilo ve sportovní hale. Ne náhodou. Právě na problém s převodem haly do majetku města chtěli představitelé města ministryni, do jejíhož resortu záležitost spadá, upozornit.

Jak již Deník informoval, hlavním problémem v tomto léta trvajícím sporu mezi městem a Slavojem Tachov je milion korun, který musí jedna ze stran vyplatit, aby mohlo dojít k majetkovému převodu. Ani jedné straně se ale částka nechce vyplácet, proto se již delší dobu snaží o bezplatný převod.

Tomu ale brání zástavní právo. "Samozřejmě tato otázka při diskuzi padla. Vlastně to byl takový náš malý záměr, udělat setkání právě v těchto prostorách. Jak sama ministryně řekla, vzala si celou záležitost na starost. Již dříve jsme s ní otázku převodu haly konzultovali, ale nyní to vypadá opravdu nadějně. Bylo nám slíbeno, že nejdéle do letních prázdnin bude vymyšleno řešení a bude proveden převod," řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček. Jak dále vysvětlil, celá kauza se možná obejde i bez zmiňovaného milionu. "Musí se vytvořit model, podle kterého bude hala převedena od Slavoje na město. Ještě to není zcela jisté, ale město by tento převod nakonec neměl nic stát," dále dodal starosta.

Přítomní občané měli pro ministryni připraveno mnoho dalších zajímavých otázek. Například na téma platů neučitelských zaměstnanců pracujících ve školském systému, nebo ministerské dotace. Jak podotkl jeden z příchozích, žádost o dotaci na Plzeňský kraj je mnohem jednoduší, než dotace na ministerstvo. "Občas mi přijde, že nejdřív musím vystudovat několik vysokých škol, abych vůbec správně podal dotaci na ministerstvo," okomentoval tazatel.