Halže chce pro Branku a Svobodku nová sportoviště

Halže – Malé obce v příhraničí se zřejmě dočkají nových multifunkčních hřišť. Na sportoviště se tak mohou těšit obyvatelé Svobodky a osady Branka. Právě z této malé osady záměr na stavbu vzešel.

Ilustrační foto.Foto: Miroslav Vlach

„Dostala jsem návrh minulý týden a moc se mi líbí," řekla Deníku starostka Halže Jana Kiššová.

Architektonický návrh sportovně rekreačního areálu je nyní k vidění ve staré škole. Podle něj by na sportovišti mohli dospělí i děti hrát nohejbal, fotbálek, případně tenis. Počítá se i s venkovním stolem pro stolní tenisty. „V osadách realizujeme různé projekty postupně a nyní se obnovil požadavek na toto hřiště. Chtěla bych to ale spojit, aby hřiště nebylo jen v Brance, ale také ve Svobodce," dále uvedla starostka a dodala, že zatím je vše ve fázi architektonického návrhu chybí návrh finanční.

Podle místních i starostky Halže, pod níž správa Svobodky i Branky spadá, podobný prostor na hry dětí a dospělých chybí. „Chybí také ve Výšině, ale tam zatím nemáme vhodné obecní pozemky," poukázala Kiššová.

Sportoviště by mělo být veřejně přístupné a vše je teprve v jednání. „Chtěli bychom na realizaci získat i nějaké dotace a když to vše půjde dobře, obyvatelé osad by se do dvou let mohli dočkat nového sportovního zázemí," dodala starostka Halže.

Jak obec Svobodka tak osada Branka se v posledních letech stávají turistickým cílem návštěvníků Českého lesa. Branka i letos vyšla vstříc místním i návštěvníkům. Upravili totiž část břehu Olšového rybníka, kam se chodí v létě koupat nejen místní, a vznikla tak přírodní pláž s molem lemovaná kameny a pískem. Část břehu i nově oseli travním semenem. „Připravili jsme a upravili také prostor pro kontejnery na odpad, je opravena lávka a instalovány lavičky," dále popsala změny v Brance starostka. Branka, ležící v těsné blízkosti hranice s Německem, je také rekreačním místem pro chalupáře. I pro ně byly letos už instalovány dětské herní prvky.