Hasiči kvůli vichřici vyjížděli k desítkám padlých stromů

Tachovsko - Podle dostupných informací odneslo čtvrteční větrnou kalamitu nejvíce právě Tachovsko.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

O klidné noci rozhodně nemohou mluvit hasiči z okresu Tachov. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na velmi silný vítr se totiž vyplnila do detailu.

Od čtvrtečních večerních hodin až do rána se hasiči téměř nezastavili. „Silný vítr nejvíce potrápil Tachovsko. Zhruba třetinu událostí, které souvisejí s počasím, museli vyřešit hasiči Územního oddělení Tachov," řekla Deníku mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.

K prvnímu padlému stromu vyjížděli pár minut před tři čtvrtě na deset, a to do Boječnice. Tím ale rozhodně večer nekončil. Asi nejhorší situace vládla v okolí okresního města a Boru. Jeden strom například spadl i přímo v okresním městě, pod Mohylou. Práce hasičů samozřejmě pokračovaly i v ranních pátečních hodinách. Nejspíše poslední strom byl odstraněn u Kostelce, a to krátce před půl devátou hodinou ranní.

Je až zarážející, že po včerejší kalamitě nejsou hlášena žádná zranění. Hasiči na Tachovsku si ale stejně zaslouží uznání. V průběhu čtvrtečního večera a pátečního rána vyjížděli k více než třiceti případům, kdy strom bránil provozu, či ohrožoval okolí.