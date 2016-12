Hasiči se mohou pochlubit novým vozidlem, brzy by mělo vyrazit do první akce

Stříbro – Nové dopravní vozidlo Sdružení dobrovolných hasičů ze Stříbra je již na světe. A tak jak předpovídal velitel zásahové jednotky sboru Roman Jarabica, jedná se opravdu o zajímavý kousek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Hlavním cílem červeného Fordu Transit je rychlá přeprava hasičů na místo zásahu. „Potřebovali jsme nějakou náhradu za starou Avii, kterou jsme jezdili doposud. Toto vozidlo bude opravdu skvělá náhrada. Nyní to můžeme praktikovat tak, že k nehodě vyjede nejdříve klasická cisterna a za ní se může pustit právě nový dopravní vůz a obě auta dojedou téměř současně. Další obrovskou výhodou je to, že nové auto je schopné přepravit až devět lidí. Stále se ale de facto jedná o klasickou dodávku do tři a půl tuny. Tudíž jí může řídit každý člen hasičského sboru, který má klasický řidičský průkaz na automobil," vysvětlil již dříve Deníku Jarabica.

Co se vybavení týče, nebude novému automobilu Sdružení dobrovolných hasičů chybět vůbec nic. Ať už je řeč o modrých výstražných majácích, sváděcích světlech v zadní části vozu, radiostanici, tažném laně, či o mnoha dalších vychytávkách, vše je připraveno tak, aby bylo hasičům co nejvíce k dispozici.

Vůz byl pořízen ze společných financí Plzeňského kraje, Ministerstva vnitra a samotného města Stříbra. Do akce by se měl vydat v nejbližší době. „Ještě se čeká na vyřízení havarijního pojištění a pak již bude nový dopravní automobil zcela připraven vyrazit k případnému výjezdu. Zatím splnil vůz naše očekávání. Uvidíme, jak se osvědčí v akci, pro kterou je primárně určen," dále řekl velitel zásahové jednotky.

Možnost seznámit se s novým přírůstkem do rodiny vybavení dobrovolných hasičů bude mít i veřejnost. A to sice čtrnáctého ledna, kdy se uskuteční oficiální předání v rámci výroční schůze. Jak na závěr řekl velitel Roman Jarabica, veřejnost je k tomuto aktu samozřejmě zvána.