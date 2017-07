Hasiči se utkali v nočních závodech

Staré Sedlo - Louka na konci obce Staré Sedlo se opět po roce stala cílem mnoha hasičských oddílů nejen z Tachovska. Konal se zde totiž jedenáctý ročník nočních závodů.

Dvanáct týmů dobrovolných hasičů se utkalo v nočních závodech ve Starém Sedle.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

"Jsme vlastně první, kdo s těmito nočními závody začal. Nutno říct, že hned první ročník měl až nečekaný úspěch. Čekali jsme tak kolem pěti šesti družstev, ale najednou s nám tady objevilo osmnáct různých soutěžních družstev. Samozřejmě to pro nás byla velká radost, ale zároveň jsme s tím vůbec nepočítali. Museli jsme okamžitě dokoupit občerstvení pro další účastníky, jinak by se to nezvádlo. Vlastně se nám povedlo vytvořit takovou tradici. I dnes, na jedenáctém ročníku máme dvanáct týmů," řekl za pořádající Sdružení dobrovolných hasičů Staré Sedliště Josef Simák.

Jak dále dodal, účast byla sice dobrá, ale spíše z okolních okresů. "Možná je to tím, že jsme již na hranicích Domažlicka, ale mrzí nás, že k nám jezdí spíše soutěžící z jiných okresů. Ano, máme tady například Stráž, nebo Lom u Tachova, ale jinak převážně hasiči od Plzeňska. Dokonce tady máme i účastníky z východního Slovenska. Účastní se již po třetí, nebo po čtvrté."

Nápad na v té době netradiční závody vznikl poměrně logickým myšlením. "Úplně přesně to dohromady nedáme, ale asi ta prvotní myšlenka vyplynula z toho, že přes den nemá nikdo čas. Všude byly denní závody, navíc takhle v sobotu jsou všichni různě po výletech a podobně. Byla prostě nulová šance dát všechny dohromady. Ale naopak večer mají všichni čas. Takže tak nějak z toho ten nápad vyšel," vysvětlují pořadatelé.

Co se samotných závodů týče, krom své historie mají ještě jednu zajímavost, která je řadí mezi netradiční. "Samozřejmě noční závody už se rozmáhají, ale dá se vlastně říci, že se nejedná úplně tak o noční zásah. Ano, závody začínají až když padne tma, ale po celou dobu je osvícená dráha. Což u nás není. Máme zde jediné světlo, které ale svítí pouze při přípravách na start. Před startem se velké světlo zhasne a jedinný zdroj světla, který mohou soutěžící použít, je přímo na mašině čerpající vodu a dále čelovky. Jinak všechno dělají ve tmě. Navíc se hasí opravdový oheň. Jakmile je uhašeno, jeden z týmu zhasne maják, aby bylo jasné, že je hašení dokončeno. Už se nám i stalo, že maják byl vypnut a oheň najednou zase začal," se smíchem vysvětlil náročnou disciplínu Simák.

Z dvanácti týmů si nakonec s nočním závodem poradili nejlépe hasiči z Lisova, tým A, druzí skončili také hasiči z Lisova, konkrétně tým B. Pořádající dobrovolní hasiči ze Starého Sedla byli třetí.