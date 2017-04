Heidi Janků: značkové kabelky nepotřebuji, ale botky si ráda dopřeji

Stříbro - Ples Úněšovského statku, který se konal ve stříbrském kulturním domě, obohatilo vystoupení zpěvačky Heidi Janků. Na ples ji doprovodil i manžel Ivo Pavlík. Před vystoupením v šatně ochotně odpovídala na otázky.

Heidi, jak to děláte, že pořád tak krásně vypadáte?

Já nevím, prostě to tak je, i když já vidím i jiné věci. Ale celkově je to asi dar od přírody. Ale stejně, když se podívám do zrcadla, tak jako většina žen vidím i jiné věci, že třeba bych měla více cvičit, což dělám. K tomu vypouštím bílou mouku, mohu jen doporučit. Taková kukuřice s jogurtem je taky dobrá. Ale jinak jím všechno, podle své chuti, i tu bílou mouku, jen ji už tolik neupřednostňuji.

Střídáte oblečení a všechno vám sedí, jak sukně, tak kraťasy, máte nějaký oblíbený módní styl?

Vysloveně nemám, změny odívání tak nějak úměrně přicházejí s věkem. Ono tělo sice funguje, ale mění se. Takže postupně prodlužuji sukně, začínám vyhledávat decentnější kousky, ale zase, když chci, si klidně vezmu právě ty kraťasy. Vždyť i to je pěkné sexy oblečení. Jinak, samozřejmě ctím příležitosti, na ty se patřičně oblékám.

A co doplňky? Znám ženy, co jsou "ulítlé" na boty a kabelky?

No, jasně, na botičky si potrpím, jako každá žena. V dnešní době je úžasná nabídka, tak nakupuji. Někdy se sice stává, že nakoupím a pak si rok na botky nevzpomenu, ale pak je najednou vytáhnu a nosím. Na kabelky a šperky moc nejsem, mám své oblíbené. Taky si říkám, na co předražené kabelky, dám za to plno peněz, a stejně je pak vidím u řady dalších žen, takže je to jedno, jakou máte, jestli je či není značková.

Jezdíte k nám do regionu často?

Znám Tachovsko, protože se tu narodila kamarádka Růženka Šimůnková, ale více jsem jezdívala do Mariánských Lázní. Hodně pracovně. Ale celý ten kraj je tu krásný.

Máte někdy čas na knihu?

Minimálně, ale čtu. Teď v dubnu letím na dovolenou, tam si jistě knihu vezmu, mám rozečtený Malý pražský erotikon od Patrika Hartla.

Co byste popřála vašim fanouškům a čtenářům?

Když ono to bude znít jako klišé. Ale já teď s roky už vím, že je to hodně pravdivé. Přeji všem hlavně pevné zdraví a ať si každý užívá ty krásné jarní dny po svém.

Martina Sihelská