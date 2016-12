Heliport zabraňuje osvětlení

Stříbro – Jak si již nejspíše obyvatelé Stříbra všimli, nově je osvícena část bývalých kasáren, a to komunikace vedoucí kolem nového výjezdového místa záchranné služby k nedaleké fabrice.

„Především pracovníci z firmy nacházející se v kasárnách nás již dříve žádali, že se především v zimních měsících bojí touto cestou chodit kvůli tmě. A další jedinou cestou je silnice, což také není zrovna nejlepší řešení. Bohužel investor působící v kasárnách nesdílel potřebu veřejného osvětlení. Proto město investovalo přibližně třiceti tisíc a tuto stezku osvítilo," vysvětlil starosta Stříbra Karel Lukeš. Některé by mohlo ale zarazit, že osvětlení není úplné a v jedné části cesty končí.



Jak dále vysvětlil Karel Lukeš, přerušované osvětlení je kvůli přistávací ploše u stanice Hasičského záchranného sboru, který v lokalitě také sídlí. „Osvětlení se táhne i přes pozemek Hasičského záchranného sboru. Právě od hasičů přišla prosba, zda by mohl být tento prostor bez drátů, kvůli případnému přistání helikoptéry. Této žádosti jsme samozřejmě vyhověli. Navíc se jedná o úsek, kde přeci jen svítí lampy od silnice, tudíž to tam není zas tak hrozné jako ve zbytku komunikace. Je pravdou, že při tmě zde mohlo poměrně lehce dojít například ke zranění, proto jsme rádi, že se tato situace vyřešila co nejdřív."