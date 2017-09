Horníci během léta zvelebili skanzen

Stříbro – Stejně jako další místa, také hornický skanzen ve Stříbře má za sebou letní sezónu. Během ní členové stříbrského hornického spolku připravili pro návštěvníky hned několik novinek.

Členové stříbrského hornického spolku na oslavách v Karviné. Foto zaslal Karel NeubergerFoto: -

„Na skanzenu jsme postavili pokladnu pro hornický vláček, vyměňujeme staré pražce a koleje, udělali jsme nové osvětlení, nad portálem štoly jsme vyměnili kompletně celou skladbu stropu,“ sdělil místopředseda spolku Karel Neuberger. Tyto aktivity ale rozhodně nejsou jediné, kterými se stříbrští horníci během letních prázdnin zabývali.

Jednou z dalších prací, kterou stříbrští horníci během léta udělali bylo posekání trávy u známých poutačů u vjezdu do Stříbra, důlních vozů. „Musím zde poděkovat a vyzdvihnout některé jednotlivce, konkrétně pana Nejedlého, pana Klimenta a pana Strankmüllera. Nevěřili by jste, kolik projíždějících si vzpomene, když se s někým potkáte i například v Ostravě, že kolem našeho města jsou rozmístěny důlní vozy,“ dále dodal Neuberger.

Co se samotné letní turistické sezóny týče, podle místopředsedy nebyla vůbec zlá. „o letních prázdninách jsme měli otevřeno vždy ve středu a v sobotu a pro objednané skupiny návštěvníků kdykoliv. Středy asi i z důvodů hromadného přesouvání se turistů za pozváním byli totálně naplněné, soboty z důvodů odjezdů a příjezdů na dovolenou byli slabší.

Od září ale nastává klasický režim, otevřeno jen v sobotu, anebo na objednávku skupiny turistů.“

Léto Historicko – hornického spolku Stříbro se ale neodehrávalo pouze v jejich domovském městě. Během letních měsíců navštívili člnové několik muezí a skanzenů. Zúčastnili se také akcí kolegů z dalších hornických spolků. Konkrétně se jednalo o návštěvy v Rakousku, Bohutíně, Zbůchu, Banské Štiavnici, Polsku, Starých Horách, Chodově, ale i v nadeleké Plané.

ZÁVĚR ROKU SE PONESE V DUCHU OSLAV

I přesto, že hlavní část turistické sezóny je již minulostí, spolek si rozhodně neodpočine. Krom dalších úprav skanzenu se totiž do konce roku chystá ještě několik akcí, včetně dvou důležitých oslav. „V říjnu si členové spolku připomenou 15. výročí založení našeho spolku. V podzimním čase nás ještě čekají výjezdy do Německa, do Pezinku a do Stonavy. Výroční schůzí spojenou s oslavou sedmdesátin jednoho z našich členů letošní rok ukončíme,“ na závěr dodal Karel Neuberger.