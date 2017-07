Hornická bude opět uzavřena

Tachov - Řidiči a chodci se během letních prázdnin a části podzimu budou muset opět obrnit klidem a počítat s komplikací při cestě na sídliště Západ.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Půjde o druhou část kompletní rekosntrukce. "Tentokrát se bude dělat jižní strana, chodník a nové parkovací stání jak u blízké bytovky, tak u městského úřadu," ve zkratce popsal nastávající opravy za odbor rozvoje a investic Otakar Franc. Jak dále dodal, opravy se dočká i samotná silnice. "Hotovy jsou zatím dva úseky.

Kompletně se ale musí opravit úsek silnice u ulice Pionýrská. Podloží v tomto úseku už jsou ve velmi špatném stavu. Na zbylých dvou úsecích se položí nový povrch."

Novinkou v okolí základní školy a městského úřadu bude nové parkoviště. To krom většího počtu míst bude mít oproti tomu stávajícímu ještě jednu výhodu. "Pohyb chodců se přesune za prostor parkoviště. Nebylo úplně dobré, když auta musela jezdit z parkoviště přes chodník. Proto nyní chodník povede až za místem pro parkování. Dále se také parkoviště rozšíří blíže ke vchodu k městskému úřadu. Další parkovací stání se udělá vedle nedaleké bytovky," popsal Franc.

Jak je již řečeno na začátku článku, práce se uskuteční za úplné uzavírky ulice Hornická. Řidiči se budou muset tomuto úseku vyhýbat od prvního července do třicátého prvního října. Provoz bude změněn také v blízkých ulicích. Stejně jako při první etapě oprav se ulice Pionýrská a 1. Máje změní na jednosměrku.

Vyřešen je také problém s případným přístupem záchranných složek. Ty si při úzavírce během minulého roku stěžovaly, že je přístup do bytovek, nebo k městskému úřadu, téměř nemožný. "K bytovce, nebo k městskému úřadu je možné se dostat ze spoda přes ulici Sadová. Pokud by nedejbože nastal nějaký problém ve škole, je zde možnost přijet k zadnímu vchodu. Problém by v tomto ohledu tedy neměl být," dodal na toto téma Otakar Franc.