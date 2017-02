Hospic oslavil jeden rok

Tachov – Hospic Sv. Jiří v Tachově oslavil první výročí od založení. Cesta od nápadu po fungující službu ale vůbec nebyla jednoduchá. „Nápad se zrodil přirozeně potřebou, která vyplynula z osobní zkušenosti," řekla Deníku jedna ze zakladatelek hospice Iva Csanálosi.

K přijetí prvního pacienta do péče ale vedla ještě dlouhá cesta. Zakladatelky Iva Csanálosi a Lucie Davidová musely postoupit dlouhou cestu k vybudování důvěry a přesvědčit okolí o potřebnosti této služby na Tachovsku. Hned v dalším kroku bylo potřeba zajistit dostatečný počet kvalifikovaného personálu.„Věděly jsme, že službu chceme nabídnout, ale chyběly nám dostatečné zkušenosti. Malým zázrakem proto bylo, když nás pod svá ochranná křídla vzdal Hospic Svatého Jiří v Chebu, který už má bohaté zkušenosti. Díky nim a za přispění města Tachova a dalších obcí, firem ale i jednotlivců jsme mohli službu nabídnout," pokračovala dále vedoucí tachovského hospice.

Během minulého roku zařízení přijalo do péče třiatřicet klientů, což zakladatelky hodnotí jako nadprůměrné číslo pro mobilní hospic a první pacient přišel do péče už dva dny od zahájení činnosti. „V letošním roce máme v péči už osm nových klientů. Žádného klienta nechceme odmítat, přiznáváme ale, že současných osm pacientů je na hraně toho, co jsme schopni zvládnout. Do dalších let bychom si přáli posílení odborného personálu, především dalšího lékaře, zdravotní sestru a sociální pracovnici. Poslední zprávy nám dávají naději, že si společnost i politici začínají uvědomovat potřebnost hospicové péče a tak věříme, že se nám podmínky pro naši činnost časem zlepší. V současné době jsme plně závislí na dobrodiní Plzeňského kraje,měst a obcí, firem i jednotlivců, bez jejichž přispění bychom naši činnost nabídnout nemohli," doplnila Lucie Davidová.