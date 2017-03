Hřbitov v Hošťce působí skličujícím dojmem, to se ale změní

Hošťka – Původní německá část hřbitova v Hošťce se letos dočká revitalizace.

Hošťka – Skličujícím dojmem působí německá část hřbitova v Hošťce. Hřbitov je rozdělený na dvě zcela nesourodé části, z níž udržovaná a upravená je funkční část hřbitova. Druhá – německá část je nevábné místo s nebezpečně naklánějícími se stromy a ponurou atmosférou. Tu doplňují staré, omšelé německé hroby, z nichž velká část je poškozena. Náhrobky jsou povalené, kamenné kříže stejně jako sošky, které dříve hroby zdobily jsou zlámané. Zub času se podepsal i na litinových křížích, které dávno ztratily svůj původní lesk. Na mnoha náhrobcích jsou zničené, nebo se vůbec nedochovaly destičky označující, kdo byl na místě pochován.

Pro dvousetletý hřbitov, ale v posledních měsících svitla naděje. Dočká se opravy. Iniciativa vznikla od zástupců obce a hlavní podíl na prosazení nápadu a přípravě projektu má místní kronikářka Lucie Valíčková. Té se podařilo ve spolupráci s Českoněmeckým fondem budoucnosti získat dotaci ve výši sto tisíc korun na opravu a rekonstrukci hřbitova. „Nápad vznikl vlastně spontánně po rozhovoru s panem Miroslavem Vetrákem, archivářem Státního oblastního archivu v Tachově, kdy jsme mluvili o historii obce Hošťka a při té příležitosti zmínil i hřbitov. Shodli jsme se, že je škoda nechat naší historii takto zničenou," řekla Deníku Lucie Valíčková.

V současné době na hřbitově začaly už první práce, které spočívají ve vykácení sice vzrostlých, ale poškozených stromů. Poté už by se mělo začít s pracemi na postavení a restaurovaní náhrobních kamenů. „Víme o čtyřiaosmdesáti náhrobcích, je ale možné, že po odkrytí některých najdeme ještě další. Očištění a restaurování náhrobků je složitá a odborná práce, proto jsme se museli obrátit na firmu, která nám s tím pomůže, většinu dalších prací si ale uděláme svépomocí za přispění místních a bývalých německých občanů," řekla dále kronikářka a dodala, že do první poloviny roku, by chtěli mít už část rekonstrukce hotovou. „V polovině července máme v obci pouť a při té příležitosti bychom uspořádali českoněmeckou mši jejíž součástí bude odhalení rekonstruované části hřbitova a jeho opětovné vysvěcení."

V průběhu podzimu mají být restaurační práce dokončeny a na hřbitově přibudou i nové stromy. „Hřbitov budou zdobit mimo jiné i národní stromy Německé a České republiky. Vysadíme zde proto symbolicky dub a lípu, které doplní ještě další stromy - jírovce, topoly, habry a břízy," poukázala kronikářka.

Ani užívaná část hřbitova ale při letošní plánované rekonstrukci nepřijde zkrátka. „Zastupitelé obce dále odsouhlasili vybudování rozptylové loučky, která nám na našem hřbitovu chyběla. A přibližně v polovině roku by mohla již sloužit," uzavřela starostka obce Hošťka Hana Sojková.



Na rekonstrukci hřbitova ze se svého rozpočtu bude podílet i obec, částka získaná z Českoněmeckého fondu budoucnosti pokryje maximálně polovinu nákladů.