Hříšné opojení a Hanbaté eskapády míří do Kladrub

Kladruby – Erotika je společným jmenovatelem spojení kreslených obrázků spolu s parfémovým sklem, které se chystá v Regionálním muzeu Kladrubska. To totiž vystaví dvě zdánlivě nesourodá díla. V Hanbatých eskapádách to budou kresby Jiřího Wintera Neprakty a Hříšné opojení představí specifické parfémové sklo sběratelky Hany Štollové.

Hana ŠtollováFoto: Archiv sběratelky

„Myslím, že Hříšné opojení má spoustu rozměrů. Hřích má vlastně význam udělat chybu, pomyslně jít jinou cestou a k tomu opojení, to je význam, pro něco, co není každý den a signalizuje to jistý nadstandard,“ říká a vysvětluje sběratelka parfémového skla. „Vůně odedávna byly drahé a nedostupné, za vyzrazení jejich receptury se v Egyptě trestalo smrtí. A tak tu máme stav, kdy se v případě použití voňavek dopouštíme vlastně hříchu, ale krásného hříchu, který si každý chce dopřát. Každý má touhu vonět, má touhu být přitažlivý pro druhé. Dovolit si vůni, která je pro mnohé nedostupná, koupit ji za hříšný peníz a svou vůní toho druhého, dá se říci vybuzovat k nemravným myšlenkám a touhám. Na tom není nic špatného, neboť se to děje každému z nás, aniž o tom víme a to bez použití parfémů. Výběr partnera a přátel, vše pevně souvisí s vůní toho druhého, kterou receptory v našem mozku zaznamenávají a zpracovávají a pak vyhodnotí. Pachy a vůně jsou pro nás nesmírně důležité, aniž o tom víme. Používání parfémů toto vše jen umocňuje a tak trochu povznáší do jiného rozměru. Ale v samém jádru je to naprosto přirozená věc, něco jako když dýcháme, pijeme, vidíme,“ popisuje Štollová. Měla už několik výstav, ale ta s nádechem erotiky je její prvotina.



„V případě tohoto spojení s kresbami pana Neprakty, jsem to brala, jako naprosto úžasnou výzvu, protože pan Neprakta, byl pro mě úžasným humoristou. Díla pana Neprakty a Švandrlíka v časopise Dikobraz mě několikrát pobavily. Proto jsem po oslovení na výstavu kývla, ač jsem vůbec neměla tušení, jak výstavu postavím,“ dále zavzpomínala sběratelka. Její sbírku tvoří v první řadě české dekorativní, toaletní sklo. Do Hříšného opojení použila flakony parfémů světových značek.



Podle autorky je výstava pojata tak, aby evokovala trochu toho erotična. „Proto zde naleznete parfémy světových značek, historii vůní u nás, najdete tu retro vůně z dob socialismu. To vše proložené erotickým prádlem té doby. Jen tak trochu poodhalím co ve vitrinách bude – korzety, noční košilky, pantoflíčky, ale i boa a samozřejmě flakony od parfémů všech možných tvarů. Opět je to o úhlu pohledu na tu dobu. To co bylo erotické kdysi , nemusí být dnes,“ dodává s tím, že tvar flakonu je důležitý a proto mnohé z nich jsou sexy jen při běžném pohledu. „Ať je to tvar srdce, květiny, bonbonu, nebo těla ženy, každý nese nějaké to poselství s přívlastkem okouzlit, milovat, dráždit, evokovat něco, nebo provokovat někoho. To je prostě poselství vůní.“



Každou výstavu sběratelka koncipuje trochu odlišně. „Tato výstava je plná komerčních flakonů, které jsou ukázkou umění světových designerů, kteří je pro světové značky navrhli.



Budou zde parfémy, které se vyráběly a prodávaly v dobách socialismu u nás. Kazety s mýdly a vůněmi, které byly pro mnohé ženy vítaným dárkem i když byly vyrobeny v dané době a dnes jsou zastaralé, ženy z nich radost měly. A používaly je k sebezkrášlení k ovonění se, aby byly přitažlivé pro svého muže a okolí, tím jsme zase u toho erotična,“ poukazuje Štollová.



Výstavy kreseb Nepraky Hanbaté eskapády a flakonů Hříšné opojení sběratelky Štollové zahajují v pátek 24. března v 18 hodin v muzeum v Kladrubech.