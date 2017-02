Hřiště pohlídají kamery

Tachov – Slavnostní otevření nového dopravního hřiště je již na spadnutí. V posledních dnech se dodělávají poslední detaily, ke kterým patří i instalace kamerového systému.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

„Uvědomili jsme si, že areál dopravního hřiště není pokryt žádnou částí městského kamerového systému. Proto přišlo na dohodu s městem o vytvoření speciální části pouze pro dopravní hřiště," řekl Deníku ředitel Základní školy Zárečná Zdeněk Hnát. Jak již Deník v minulosti informoval, základní škola na sídlišti Východ se stane také provozovatelem nově zbudovaného komplexu.

Více o samotném důvodu umístění kamer řekl starosta Tachova. „Samozřejmě v první řadě je to bezpečnost celého hřiště. Bylo by velmi smutné, kdyby se tato novinka stala terčem vandalů. Kamery by tomu mohly zamezit. Jedná se ale také o bezpečnost samotných uživatelů hřiště. Vzhledem k tomu, že hřiště bude otevřeno i pro veřejnost, kamery budou také k dispozici, když by došlo k nějakému zranění."

Kamerový systém ovšem nebude mít na starosti městská policie, ale přímo zaměstnanci školy. „V dnešní době již několik kamer využíváme. Nově se tedy ty, které budou dohlížet na dopravní hřiště, pouze připojí do našeho systému," vysvětlil ředitel školy a dále promluvil o samotné instalaci: „Celkově by se mělo jednat o tři bezpečnostní kamery. Ty se budou nacházet na střeše školy. Není tomu tak dávno, co se na škole dělala nová omítka, nebylo by tedy moudré, aby se do ní vrtalo. Ze střechy kamery pokryjí celý prostor velmi dobře. K jejich nainstalování by mělo dojít v řádu dnů."

Celkově se částka kamerového systému pohybuje kolem sta tisíce korun. Hlavním investorem v tomto ohledu bude Základní škola Zárečná. Samotné dopravní hřiště by mělo být podle dostupných informací otevřeno na přelomu měsíců března a dubna.