Instruktor Krav maga Vacek : Kdo Vám bude chtít ublížit, taky fér hrát nebude

Tachov – Bojové sporty se bezesporu těší v posledních letech velké oblibě. Začít s téměř jakýmkoliv podobným sportem může prakticky kdokoliv.

Mezi různými druhy bojových sportů ale přeci jeden vyčnívá. Řeč je o sebeobranném systému Krav maga. Jak mimo jiné vysvětluje tachovský instruktor Tomáš Vacek, Krav maga není ale sportem.



Jak by jste čtenářům představil Krav maga? Dá se Krav maga porovnat například s bojovými sporty jako je Karate, Aikido a podobně?

Krav maga je sebeobranný systém který pochází z Izraele. Je to jeden z nejúčinnějších systémů sebeobrany, který využívají vojáci, policisté ale i civilní obyvatelé.

Nejde o klasické bojové umění, prioritou je přežití a záchrana života. V Krav maga se ani nesoutěží, u nás se na fair play nehraje, protože ten, kdo Vám bude chtít ublížit taky fér hrát nebude.



Je nutné mít pro účast na trénincích například lepší fyzickou kondici, nebo může opravdu přijít „každý“?

To opravdu není, jsem připraven na to, že většina studentů co se přihlásí jsou nesportovci nebo rekreační sportovci a podle toho taky tréninkové lekce postupují. Přijít může opravdu každý kdo se chce začít hýbat a naučit se bránit. Ve skupinách máme ženy, muže, teenagery, ale i studenty nad padesát let. Nepřijímáme žádné násilníky a jiné extrémisty. Pokud nemají zájemci čistý trestní rejstřík, do hodin se nedostanou.



Jak tréninky vypadají a co vše se na nich mohou účastníci naučit?

Tréninky začínají zahřátím, čili lehkou rozcvičkou, zahřátím kloubů, protažení svalů. Pak přichází posilovací cviky. Poté začíná hra nebo cvičení zaměřené na fyzickou kondici, nebo obratnost. Po těchto aktivitách tréninky přechází na výuku technik, drillové cvičení, stresové cvičení a další podobné záležitosti. Snažíme se o to aby žádný trénink nebyl stejný, čili výuka nebyla stereotypní.

Naučit by se studenti měli hlavně ubránit a použít cokoliv co jim zachrání život nebo zdraví. Ale například se také naučí jak dát správně úder, jak kopnout, jak se bránit proti noži, nebo přesile a mnoho dalších věcí.



Je o výuku Krav maga v Tachově zájem?

Musím říct že zájem je, samozřejmě je to asi jako všude – lidé přicházejí a odcházejí. Ale je dobře

že se chtějí hýbat a naučit se bránit, což je dle mého v dnešní době rozumný krok.



Kdy a kde se mohou případní zájemci do výuky přihlásit?

Nová třída se v Tachově bude otvírat od října. První informační a náborová hodina je 27.9 ve 20.30 v Tachovské sportovní hale. Tam se budou moci přihlásit nový zájemci, popřípadě více informaci zájemci získají na Facebooku: Krav maga Tachov, nebo na emailu: tomas.vacek@kravmaga.cz . Vy, kdo hledáte nové kamarády,chcete shodit nějaké to kilo a jako

bonus se naučit bránit tak máte možnost.



Závěrem bych chtěl poděkovat tvrdému jádru Krav maga které chodí pravidelně už nějaký ten pátek a z „cizích“ lidí a vztahu instruktor-studenti, se stala skvělá parta a blízcí přátelé. Děkuji.