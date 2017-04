Jan Šibík přiveze do Kladrub také svou novou knihu

Kladruby - Čtvrteční večer nabídne další klubový večer. Je již zvyklostí, že tato akce přinese vždy nějaké zajímavé jméno. Tentokrát se v prostorách sálu Regionálního muzea Kladrubska představí světově známý fotograf Jan Šibík.

Tento český fotoreportér je znám především svými fotografiemi z válečných konfliktů.Je držitelem mnoha prestižních fotografických ocenění, jako například třetí místo v kategorii Sportovní příběhy v soutěži World Press Photo, nebo dvě prvenství v hlavní kategorii soutěže Czech Press Photo. Šibík je dále například laureátem hlavní ceny Golden Prisma Award. S fotoaparátem byl u mnoha významných událostí, jako byl například konec komunismu v Evropě, pád berlínské zdi, sametová revoluce v Československu i krvavý zánik Ceauşescova režimu v Rumunsku. Byl svědkem masakrů v Sieře Leone a Libérii, hladomoru v Súdánu, Somálsku a Etiopii. Zažil následky zemětřesení v Arménii i Turecku, exodus iráckých Kurdů do Íránu. Zaznamenal války v Afghánistánu, Chorvatsku, Bosně, Kosovu, v gruzínské Abcházii, Čečensku, ázerbájdžánském Náhorním Karabachu, Jihoafrické republice a Iráku. Genocidu ve Rwandě, uprchlické tábory v Tanzanii, Súdánu, Haiti, Angole a Somálsku. Příběhy a především fotografie z těchto a mnoha dalších cest přiveze fotograf také do Kladrub. "Návštěvníci se určitě mohou těšit na promítání mnoha zajímavých fotografií a příběhy ze všech možných cest Ja Šibíka. A je jich opravdu požehnaně," řekla Deníku pracovnice Regionálního muzea Kladrubska. Vedle besedy a fotografií bude v Kladrubech také k dispozici nová fotokniha nazvaná Deset let. Jak již název naznačuje, kniha mapuje nejdůležitější události, u kterých byl Jan Šibík přítomen. Dílo bude navíc podepsané samotným autorem.

"Ještě úplně nevíme, jakým směrem se klubový večer povede. Zda se pan Šibík zaměří spíše na válečné konflikty a další události, kterých se účastnil, nebo se bude téma brát více obecněji. To se uvidí až na místě. Ale jistě se bude jednat o velmi zajímavý večer," dále řekla Karasová. Klubový večer s Janem Šibíkem se uskuteční ve čtvrtek od šesté hodiny večerní.