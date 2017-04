Jarmark velikonočních dekorací se povedl

Chodský Újezd – Velikonoční jarmark v Chodském Újezdu přilákal v sobotu odpoledne řadu lidí nejen z obce ale i přespolní.

Děti s maminkami z místní mateřské školy vyrobily společnými silami velikonoční dekorace, které nabídly na jarmarku k prodeji. A zájem byl vskutku obrovský. Během několika chvilek po otevření kulturního domu, kde se jarmark konal byla většina dekorací rozprodána.

„Jsem mile překvapená kolik lidí přišlo. Je to první, zkušební ročník a nečekala jsem, že bude tak úspěšný. Jsme za to ale moc rádi, děti se na jarmark moc těšily,“ řekla Tachovskému deníku ředitelka mateřinky Eva Morávková.

Prodejní Velikonoční jarmark uspořádala mateřská škola ve spolupráci s obecním úřadem, který jejich myšlenku podpořil a propůjčil jim k tomu zdarma místní kulturní dům, kde se celá akce odehrála.

Za utržené peníze chce ředitelka mateřinka nakoupit hračky pro děti, které si vyberou. „Zatím nevíme jaká částka se nám podaří vybrat, tak je předčasné říct, co si za ně koupíme. Necháme vybrat děti, co by se jim líbilo, možností je víc, od věcí na zahradu, před hračky, stavebnice nebo hry,“ doplnila ředitelka.