Jedenáctiletý modelář sklidil úspěch i na mistrovství v Anglii

Chodová Planá – Plastikové modely vojenské techniky dokáže Filip Dykas z Chodové Plané vyladit tak, že vznikají originály úspěšné na mnoha soutěžích.

Rád jezdí na kole, jako snad každý kluk, a když zrovna neprší, tráví hodně času venku. Také ho baví matematika a až bude dospělý, chtěl by být kuchařem. Teprve jedenáctiletý Filip Dykas z Chodové Plané sklízí úspěchy na mezinárodním poli v oboru, kde ve svém okolí jen těžko hledá kamarády, se kterými by si vyměnil zkušenosti. Věnuje se totiž plastikovému modelářství. Nejprve slepil množství modelů z papírových vystřihovánek, sérii úspěchů ale odstartoval plastikový model vojenské techniky. „Na Vánoce před dvěma lety jsem dostal Cromwell Mk4," říká Filip o dárku modelu vojenského bojového pásového vozidla. „Hned druhý den jsem se do toho pustil a model jsem slepil," dále popisuje mladý modelář.

Plastikové modely, se kterými se soutěží doslova po celém světě, jsou sice v základu sériovými výrobky rozloženými na desítky a někdy i stovky malých kousků. Každý model k soutěži je ale v podstatě originál, do kterého vtiskne modelář svůj um, zručnost i množství drobných třeba barevných odlišností, které pak z něj dělají unikát. „A právě s tímto Cromwellem vyhrál hned první soutěž, kde jsme byli a to v kategorii žáků do deseti let. Dnes už soutěží ve vyšší kategorii, do patnácti let a o to je to vlastně i těžší," doplňuje tatínek Josef Dykas s tím, že za vítězství dostal plastikovou stavebnici tanku Sherman.

Za poslední dva roky Filip slepil celkem devět modelů různé vojenské techniky. A nejde jen o pouhé slepení. Složitou techniku dává dohromady i půl roku. „Nejhorší na práci jsou ty nejmenší dílky, které se špatně drží i v pinzetě. Nejdříve se musí kleštěmi vyštípat kolečka a obrousit. Pak se slepí kabina. Všechny dílky se musí vystřihat opracovat a nalepit na správné místo," popisuje plastikový modelář. Důležitou součástí je takzvaná patina. Právě nabarvení modelu věnuje velikou péči, aby technika nevypadala, jako když vyjela z výrobního pásu, ale měla přesnou podobu zašpiněného vozu bojujícího v terénu. „Buď se přímo vyrábí speciální barvy na patinu, nebo si míchá vlastní olejové," poukazuje tatínek Josef. Na vojenské technice se pak objevuje nejen kamufláž, ale také vyteklé oleje, zašpinění od výfukových plynů a podobně.

Všechny modely má Filip rád, ale jeden se přesto vymyká. Podle jeho slov je tím nejoblíbenějším Autocannone 3RO, což je dvaasedmdesátkrát zmenšený model italského bojového vozidla Lancia z druhé světové války.

Dalším oblíbeným strojem, který dal Filipovi při tvorbě zabrat, je jakýsi speciální hybrid motocyklu s pásy a přívěsným vozíkem. S tímto modelem Kettenkraftrad zabodoval na mistrovství světa v Anglii. Získal ocenění za vysoce precizní zpracování modelu. „Při soutěži mají ocenění první tři a pak porota uděluje tuto cenu modelům, které se nevešly do prvních tří míst. Dostává se za to certifikát na ručně dělaném papíře," upřesňuje otec Filipa, který se synem jezdí skoro každý měsíc na nějakou soutěž, nebo na soutěž model posílají. A důkazem Filipova talentu, člena Klubu plastikových modelářů v Mariánských Lázních, jsou získané ceny. Doma v krabicích na složení čeká jedenáctiletého modeláře na třicet dalších plastikových modelů. Většinu získal na různých soutěžních kláních, jako odměnu za úspěšné umístění v soutěži a také jako motivaci k další činnosti.