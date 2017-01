Jízdárna bude dokončena

Tachov - Jízdárna ve Světcích je nepochybně klenotem Tachovska. Za sedmnáct let se podařilo téměř nemožné. Stavbu, která jen těžko připomínala svou bývalou slávu, se podařilo vrátit do téměř původního stavu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Jak ale Deník informoval již dříve, k jejímu kompletnímu dokončení ještě chybí částka, která dosahuje výše osmdesáti milionů. Město se tuto dotaci v minulosti již pokoušelo získat. Nyní má ale celá záležitost mnohem konkrétnější rysy. Jak vysvětlil starosta Tachova Jiří Struček, bude se opravdu jednat o projekt obřích rozměrů.

„Ano, bude to opravdu velký projekt. Jedná se vlastně o evropskou dotaci na kulturní památky. Jízdárna se mezi tyto stavby bezesporu řadí. Budeme žádat o dotaci ve výši osmdesáti až devadesáti milionů korun. Za tyto finance by se pak měla Jízdárna již kompletně dodělat. V dnešních dnech již na celém projektu pracuje architektonická kancelář. Žádost by pak měla být podána během letošního roku," uvedl plány do budoucna tachovský starosta. Dotace na jízdárnu sice nejsou nic neobvyklého, ale tato se řadí rozhodně mezi ty největší. „O dotace, které by podpořily tuto stavbu, se snažíme vlastně každý rok. Ale jedná se o částky kolem milionu, případně kolem sedmi set tisíc. Tyto peníze se pak využijí na opravdu omítky a podobné menší záležitosti. Bohužel ale nestačí na kompletní dokončení."

Ač vypadá celé místo již poměrně dokončeno, dotace by mohla přinést několik dalších zajímavých novinek. Mezi ty se zařadí například kovárna, muzeum bylinkářství, či lepší zázemí pro herce, které nebude rozhodně ležet prachem, vzhledem k velkému počtu různých kulturních akcí, které se v průběhu roku v prostorách jízdárny pořádají. Po všech těchto novinkách a úpravách by již měla být druhá největší jízdárna ve střední Evropě kompletně hotova.

Další vývoj událostí budeme i nadále sledovat a informovat na stránkách Tachovského Deníku.