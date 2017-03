Kanalizace nahradí jímky, věří v obci

Obora – Obyvatelé obce Obora se bez jímky nebo septiku neobejdou. Po téměř čtyřiceti letech úsilí o vlastní kanalizaci, svitla obci naděje na její realizaci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Přes patnáct milionů korun v brzké době investují v obci Obora. Obec se chce ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí a Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary finančně podílet na výstavbě kanalizace v obci, a na čistírně odpadních vod v Halži.

Obyvatelům obce, tak po téměř čtyřiceti letech svitla naděje, že nebudou muset řešit splaškovou vodu septiky a jímkami, ale budou mít možnost připojit se do veřejné kanalizace. „Na projekt se pokusíme získat dotaci. Obora by vzhledem k počtu obyvatel neměla šanci na dotaci dosáhnout sama, spojili jsme se proto s Vodakvou a spolkem obcí, abychom naše šance zvýšili. V případě přiznání dotace, mohou začít stavební práce hned. Začátkem dubna plánujeme informační setkání s obyvateli Obory, kde se dozví další podrobnosti,“ řekla Deníku starostka obce Dana Lesak a dodala, že realizaci myšlenky na vlastní kanalizaci považuje za svůj největší úspěch, i přes komplikace, které záměr provází.

„Obec Obora spadá do ochranného pásma Chráněné krajinné oblasti CHKO Český les ale i do ochranného pásma kolem vodní nádrže Lučina. Povodí Vltavy nám proto nepovolilo čistírnu odpadních vod přímo v obci o kterou jsme usilovali. Špinavou vodu musíme vést do šest kilometrů vzdálené Halže, kde se voda vyčistí. Tím se náklady o něco prodraží. Na druhou stranu projekt počítal s gravitační nádrží, tu jsme změnili na tlakovou, čímž naopak výrazně ušetřime“ doplnila Dana Lesak.

Obec Obora má na investici vyhrazeny dva miliony korun ze svého rozpočtu. „Celková investice bude patnáct milionů plus přípojky. Z našetřených prostředků chceme občanům uhradit projekt na domovní přípojky a část nákladů na realizaci domovní přípojky včetně odpadní jímky,“ uzavřela starostka.