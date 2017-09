Kladrubský klášter nabídl další netradiční prohlídky

Kladruby – Klášter v Kladrubech během víkendu přivítal hned dvě zajímavé akce. A to slavnosti medu a vína spolu s další částí netradičních prohlídek.

„Dnešní prohlídky zavedou návštěvníků na rajský dvůr a do nového konventu. Poté projdeme jednotlivá patra nového konventu, konventní kapli, bývalou knihovnu a zpět. Dá se vlastně říci, že se udělá takové kolečko po této části kláštera. Stejně jako v případě prohlídek krovů, i tentokrát se jedná o pro veřejnost normálně nepřístupné místo,“ vysvětlil kastelán kláštera v Kladrubech Milan Zoubek. Prohlídky byly navíc speciální v tom, že jednalo o nejspíše poslední v nynějším stavu kláštera. „Letos to bude nejspíše opravdu naposled. Na příští rok je totiž v těchto místech naplánována stavební činnost. Pouštíme se do dalších oprav, což ale znamená, že v návštěvníci uvidí část kláštera v tomto stavu opravdu nejspíše naposled,“ vysvětlil Milan Zoubek.

Jak již bylo řečeno, mimo prohlídek se v prostorách kláštera uskutečnily i slavnosti medu a vína. Již podle samotného názvu je jasné, co bylo v pozici hlavní role. Desítky návštěvníků si mohly pochutnat na burčáku, víně, či si odvézt domácí med. Někoho by mohlo napadnout, že takovéto dvě akce nebudou společně příliš fungovat. Vše je ale naopak. „Dá se říci, že to děláme vlastně schválně. Prohlídky děláme v sobotu a v neděli. Vždy ale přijde více lidí v sobotu, proto jsou pro ně přichystány slavnosti a rovnou i prohlídky. Podobně jsme to udělali i v květnu při speciálních prohlídkách krovů kostela Nanebevzetí Pany Marie. Tenkrát byl krom prohlídek i historický jarmark a fungovalo to dobře. Jediným možným mínusem je to, že přes výtečné výkony cimbálové kapely návštěvníci občas neslyší svolávání na prohlídku,“ dodal s úsměvem kastelán.