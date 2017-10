Komedyjanti oslaví výročí založení speciální hrou, fanoušci se dočkají i repríz

Tachovsko – Oblíbený divadelní spolek Komedyjanti z Tachova má tento rok dobrý důvod k oslavám. Letos to totiž bude 25 let od založení tohoto uskupení.

Tachovští Komedyjanti.Foto: DENÍK/Jiří Kohout

Jubileum se samozřejmě musí řádně oslavit. „Nějakou chvíli jsme si lámali hlavu, jak to v uvozovkách oslavit. Nakonec jsme vymysleli představení, které bude průřezem, nebo spíše leporelem všech předchozích her. V rámci souboru vybereme nejrůznější zajímavé úryvky a poskládáme z nich pravděpodobně komentované představení, aby lidé vůbec pochopili o co se jedná. Bude zde také připomenutí nějakých nepovedených momentů, ze kterých se nakonec staly poměrně komické situace. Navíc se budeme snažit o to, aby se zde objevili také herci, kteří s námi již tolik nevystupují, nebo přestali hrát úplně. Představení je plánováno na konec roku a bude se rozhodně na co těšit,“ vysvětlil principál tachovských Komedyjantů Michal Laško.

Jedním z dalších projektů je jednání o možné výstavě v prostorách Muzea Českého lesa. „Jednalo by se o výstavu, kde by byly k vidění kostýmy, rekvizity a další věci spojené s oslavami dvaceti pěti let Komedyjantů. Nicméně tato záležitost je stále v jednání. Ale moc času již není,“ dále řekl Laško.

Na své si ale přijdou i fanoušci již prověřených her a to především těch novějších. „V průběhu podzimu a zimy pojedeme po kraji a blízkém okolí. K vidění bude repríza hry Není Filip jako Filip, která měla u publika úspěch. Kde všude budeme k vidění, se mohou zájemci podívat na stránkách Komedyjantů. Přímo v Tachově bychom se pak měli znovu objevit z kraje nového roku.“ Tachovský divadelní spolek bude možné vidět například v Plané.

I přes oslavy výročí a úspěchy posledních her Komedyjanti rozhodně neusínají na vavřínech. Do konce roku totiž plánují novou hru, která bude ovšem zcela novým pokusem. Poprvé se totiž bude jednat o kriminálku. „Na tuto hru jsem přišel vlastně náhodou. Pročítal jsem si Tachovské listy a v rubrice před padesáti lety jsem objevil zprávu, že divadelní spolek J.K. Tyl připravil premiéru hry Dům u dvou vražd. Takže nenápadně vykrademe naše kolegy před padesáti lety,“ se smíchem na závěr řekl Laško.

Více informací o nové hře přineseme v následujících týdnech.