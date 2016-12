Konečně! Most u Malého Rapotína je průjezdný

Malý Rapotín – Během pátečních ranních hodin byl po dlouhých třech měsících otevřen most u Malého Rapotína v Tachově.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Na mostní konstrukci, která je součástí hlavního silničního tahu z Tachova na Plzeň, Bor a další města, byla vyměněna opotřebovaná ložiska, která se nachází v nosné konstrukci. Stav původních ložisek totiž začínal být alarmující.

Po celou dobu uzavírky byla jako hlavní objízdná trasa zvolena silnice přes Oldřichov. Tu využívaly jak osobní automobily, tak velké kamiony. Tato vozovka nebyla již před uzavírkou v dobrém stavu. Nyní je však její stav již alarmující. „Jistě to muselo být pro všechny objízdné trasy komplikované. K jejich opravě by se mělo přistoupit co nejdříve během prvních jarních měsíců," řekl již dříve na toto téma generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška.

Řidiči a obyvatelé Oldřichova ale rozhodně nebyli jediní, kterým způsobily opravy mostu potíže. Jak se Deníku podařilo zjistit, nemalý problém měla také čerpací stanice, která se nachází právě po cestě z Tachova na Plzeň a v době uzavírky mostu byla na samém konci komunikace, těsně před značkou zakazující vjezd všech vozidel ke staveništi. Tržba šla od září, kdy uzavření začalo, znatelně dolů.

Dalším, kterým most působil komplikace při práci, byli hasiči. Centrála Hasičského záchranného sboru Tachov se totiž nachází několik desítek metrů před mostem a toto místo bylo nejčastější trasou. „Pokud to šlo, snažili jsme se jezdit přes Malý Rapotín, protože cesta přes Oldřichov by byla při případném výjezdu až moc velkým zdržením. Uzavírka mostu samozřejmě byla komplikací, ale myslím si, že jsme všechny případné výjezdy zvládli i tak dobře a na místo jsme přijeli vždy včas," uvedl velitel požární stanice Tachov Pavel Hrůša.

Most u Malého Rapotína není jediným, který byl delší dobu uzavřen. Podobný případ lze nalézt i u Lesné. Bohužel v tomto případě se řidiči otevření nedočkají mnohem delší dobu. „V dnešních dnech vzniká projektová dokumentace mostu, který by se měl na místo propustku postavit. Počítáme s tím, že by měl být hotov do příštího roku. V příštím roce se také bude řešit územní část celého projektu. K samotné realizaci by mělo dojít v roce 2018," řekl k tomuto tématu již dříve Panuška.