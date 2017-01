Koště a hrablo na sníh koupíte, boby jsou vyprodané

Tachov – Zima se letos na Tachovsku přihlásila o slovo. Chodníky a vjezdy do garáží zůstaly pod sněhem a proto nezbývá než vytáhnout zimní nářadí a sníh odklidit. Co ale dělat, pokud potřebnou výbavu nemáte? Redakce Tachovského deníku se vydala do obchodů, podívat se na aktuální nabídku zimního nářadí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

POSYPOVOU SŮL SI ZAMLUVTE DOPŘEDU Posypová sůl se v posledních dnech stala nedostatkovým zbožím. Ve stavebninách KTK během středy doprodali poslední balíky. V Zahradní technice Mucha ve velkých balících nemají sůl žádnou. Doprodávají pouze balíky po dvou a půl kilech. Objednáno mají, ale ani velkosklady nyní nezaváží během jednoho dne. Posypovou sůl si zákazníci zamlouvají dopředu. Cena 149 korun 25 kg (KTK). HRABLA JSOU NA SKLADĚ Tachovské Tesco vzali zákazníci útokem, v nabídce už nemají hrabla, posypovou sůl ani boby a sáňky pro děti. Hrablo si ale určitě vyberete v některé jiné tachovské prodejně. Stavebniny KTK měly sice od minulého týdne vyprodáno, zboží ale včera přišlo a výběr mají široký. Zákazníci si mohou koupit obyčejné plastové hrablo od 160 korun, za hliníkové dají 400 korun. Zahradní technika Mucha má v nabídce osm druhů různých hrabel. ceny se pohybují od 165 korun do 900 korun u značkových odolných hrabel. Poznatek k výběru hrabla od prodejce je, že kdo zlomí obyčejné plastové, podruhé už připlatí za kvalitnější. Letos oba obchodníci vyprodali skladové zásoby za tři roky zpátky. Každý z nich za poslední dny prodal přibližně šedesát hrabel a denně si zákazníci kupují další. NEMRZNOUCÍ SMĚSDO OSTŘIKOVAČŮ JE Potřebujete-li si opatřit nemrznoucí směs do ostřikovačů, stačí se vypravit do kteréhokoliv supermarketu nebo k čerpací stanici. Podle zbytků na paletách se dá předpokládat, že i o tento zimní sortiment je v posledních dnech zvýšený zájem. Posledních několik kusů mají v Tescu a v Lidlu. U čerpacích stanic ale zásoby mají a není problém směs zakoupit. Tesco: nemrznoucí směs tři litry za 45 korun. SÁŇKY A BOBY NESEŽENETE, KLUZÁKY ALE JSOU Nemáte-li doma sáňky nebo boby pro děti, nejspíš je v těchto dnech neseženete. Obchodníci sice říkají, že je mají objednané, ale velkosklady neustále posouvají termín dodání. V prodejně sportovních potřeb TRI- Sport v Tachově mají vyprodané boby, sáně i kluzáky. Letos se našlo dost zájemců i o boby s volantem, které mají v nabídce za téměř patnáct set korun. Obvyklá cena obyčejných bobů je přitom přibližně 450 korun. V Tescu neseženete žádné. V hračkářství na náměstí mají čtyři druhy kluzáků, cena od 38 korun. Jaroslava Hohlová

