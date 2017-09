Kostel se sv. Anny v Částkově se letos dočká nových vstupních dveří

Částkov - Kostel sv. Anny v Částkové prochází postupnou rekonstrukcí. V letošní etapě restaurují dveře do původní podoby.

Zastupitelé Částkova odsouhlasili investici ve výši jedenácti milionů, za kterou se postupně opraví a renovuje kostel sv. Anny na návsi. „Stav kostela už dlouho neodpovídá tomu, v jakém bychom ho chtěli mít. Jeho opravy jsou ale rozdělené do několika etap nejen kvůli stavebním pracím, které na sebe logicky navazují, ale také kvůli ceně. Pro malou obec se jedná opravdu o velkou investiční částku. Snažíme se sice nějaké peníze získat i z dotací, ale když ji nezískáme, musíme celou částku uhradit z rozpočtu obce,“ řekl Tachovskému deníku starosta Částkova Antonín Míček.

V letošním roce kostel čeká výměna čtyřech vnějších vstupních dveří. „Ze všech dveří se zachovaly pouze jedny, které odpovídaly tomu, jak původní dveře vypadaly. Po dohodě s památkáři podle těch původních restaurujeme i ty ostatní, abychom dodrželi jejich původní podobu,“ doplnil starosta a pokračoval. „V loňském roce jsme udělali celkové odvlhčení zdiva kostela, nové okapy a zafixovali jsem střechu. Záměr je opravit jí celou a na konci rekonstrukce by měl mít kostel původního podobu včetně části věže, kterou jsme před časem nechali sundat,“ dodal starosta.

Kostel sv. Anny v Částkově už šest let spadá do vlastnictví obce. Ta ho získala bezúplatným převodem od státu a od té doby se snaží kostel obnovit. „Čeká nás ještě dlouhá cesta, do doby než bude kostel obec opravdu zdobit. Po nezbytných opravách chceme udělat fasádu a vnější pláště, které jsou také ve špatném stavu. Poté se přesuneme do vnitřku kostela, kde na nás čekají další práce,“ uzavřel Antonín Míček