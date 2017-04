FOTO: Kostel v Milířích postupně opravují, řadu prací si udělá farář sám

Milíře - Kostel sv. Petra a Pavla se letos dočká dalších oprav.

Bývalý římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla v Milířích v současné době spravuje a je majetkem Pravoslavné církevní obec Milíře, která se snaží o jeho záchranu.

Bez lidského přístupu by to ale nešlo a největší podíl na tom má představený církevní obce farnosti Milíře farář Eugen Bakoš. Většinu drobných oprav na kostele zvládne i sám a návštěvníci Milířů ho při svých procházkách okolím kostela mohou často vidět, jak opravuje nebo natírá nové dveře, čistí okna a udržuje blízké okolí. „Jsem tu často, kostel je takové moje dítě a občas rád přiložím ruku k dílu. Baví mě to a vyjde to levněji, než když tu práci zadáme,“ řekl duchovní a dodal, že přísloví práce jako na kostele přesně vystihuje i jeho pocity. „Máme plán prací, které chceme udělat ještě letos a pak příští rok. Vždycky, když něco uděláme, vynoří se něco dalšího neodkladného,“ usmál se farář Bakoš.

Kostel sv. Petra a Pavla tak v letošním roce získá novou střešní krytinu na chrámové verandě, včetně tří nových oken. Na hřbitově přibude vyobrazení Krista na kamenném kříži. „Vyměníme dveře vedoucí do levé sakristie a čtyři okenní žaluzie na věže na zvonici. Teď okny svítí přímé slunce do kostela a osvětluje ho, chceme se ale vrátit k jeho původní podobě,“ vysvětlil.

Kostel je v majetku Pravoslavné církevní obce Milíře, která ho získala od římskokatolické církve darem. „Při žádosti o jeho prodej nám biskup František Radovský řekl, že kostel není na prodej, ale že nám ho darují,“ poznamenal duchovní.

Pomáhat při obnově památky začalo i občanské sdružení Křesťanské Tachovsko, které se na opravách rovněž podílí. „Už v minulém roce se nám podařilo za finanční spoluúčasti Pravoslavné církevní obce Milíře, památkové péče a krajských dotací z projektu Záchrana kulturních památek vyměnit všechny čtyři dvoukřídlé vchodové dveře. Usadili jsme také nový kovaný kříž na původním kamenném podstavci po pravé straně cesty vedoucí do obce,“ vysvětlil farář a dodal, že práce je tady stále dost a už má další seznam prací, které plánují pro rok 2018. „Chtěli bychom udělat i některé záchranné práce uvnitř kostela. V plánu máme opravení vitráží a elektroinstalaci,“ plánuje farář Bakoš a doplňuje, že ne všechno se zachránit podaří. „Na kůru máme varhany, jsou ale v tak špatném stavu, že zachránit nepůjdou, pro nedostatek peněz," uzavřel.

Kostel je využívaný k pravidelným bohoslužbám, jako obřadní síň pro křtiny, svatby a také pohřby. Současný majitel kostela se snaží, aby ho navštěvovalo co nejvíc lidi a bohoslužby probíhají v českém jazyce ale i církevněslovanském.

Jednou z již tradičních akcí v kostele i jeho blízkém okolí je Den dětí. ten je plánovaný na 10. června od 15 hodin a děti při něm hledají ukrytý poklad v kostele.

Další akcí budou 8. července od 15 hodin Slavnosti sv. apoštola Petra a Pavla, která je oslavou patronů obce. Na slanost přijede i textař a básník Pepa Fousek, návštěvníci se mohou těšit i venkovní diskotéku.

Na 16. července od 10 hodin je plánovaná slavnostní bohoslužba kostele, která je oslavou chrámového svátku.

U všech vzpomínaných akci a slavností je kostel otevřený dokořán a probíhá den otevření dveří, návštěvnici jsi mužů prohlédnout jak chrám, půdu nebo věž kostela.