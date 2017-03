Kostelečtí zápolili v pexesu

Kostelec – Už čtrnáctý ročník turnaje v pexesu se uskutečnil v Kostelci. Pro děti jej pořádá komise pro občanské záležitosti a pexeso je mezi dětmi velmi oblíbené.

Sešlo se jich 24, hrálo se ve třech kategoriích, mini žáci – do 6 let, mladší žáci 7 – 10 let a starší žáci 11 – 15 let. Všechny děti si odnesly nějakou odměnu za účast, výherci dostali za první tři místa poháry a sladkou výhru.



Pořadí výherců: První kategorie nazvaná mini žáci: 1. Václav Šůla, 2. Anna Kováčová a 3. Tadeáš Andrle; druhá kategorie mladší žáci: 1. Zuzana Kasik, 2. Martin Trojan a 3. Eliška Vozárová; třetí kategorie starší žáci: 1. Filip Andrle, 2. Eliška Šimková a 3. Tomáš Starý.



Dagmar Smolíková