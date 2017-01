Kotec praská ve švech, lidi by jinak tuhé mrazy nepřežili

Tachov – Sociální služby v okresním městě poskytuje občansky prospěšná společnost Kotec. Zeptali jsme se proto, jakou pomoc v těchto dnech lidem bez domova poskytují.

LIDÉ BEZ DOMOVA dostanou teplý čaj i oběd.Foto: DENÍK/Jaroslava Hohlová

„V reakci na tento smutný případ a na trvající mrazy jsme se rozhodli od pátku do neděle mimořádně rozšířit služby našeho centra o noční službu. Během víkendu budeme sloužit čtyřiadvacetihodinové služby a klienti zde budou moct zůstat i přes noc. Jedná se o mimořádné opatření, nejsme k tomu personálně ani kapacitně zařízeni, prioritně ale chceme pomoct lidem bez domova," řekl Tachovskému deníku vedoucí tachovské pobočky Kotce David Klaus a pokračoval: „Intenzivně jednáme i se zástupci města Tachov, jak lidem bez domova pomoci. Možností je zapůjčení vyhřívaného stanu od města Sokolov, nebo vytipování objektu pro noclehárnu."

Ani město Tachov se spolupráci nebrání a lidem bez domova pomoc chce. „Bohužel i to, co se stalo, je součást dnešní společnosti. Nejsme moc nakloněni zapůjčení stanu, snažíme se vytipovat objekty, kde by ti lidé mohli v období velkých mrazů přespat. V pondělí k tomu máme naplánovanou schůzku," řekl starosta města Tachov Jiří Struček.

Organizace Kotec je jediný poskytovatel sociálních služeb v okrese. Kromě další náplně, pečuje i o lidi bez domova. „Službu poskytujeme ve všední dny, denně od půl deváté do půl jedné. Klienti v mrazech přichází už ráno, promrzlí a mokří. Převléknou se do čistého a suchého oblečení, zajistíme jim teplé jídlo a čaj. Mohou si uvařit a vysprchovat se. Pereme jim prádlo, poskytujeme depozitní služby a sociální poradenství," uvedla sociální pracovnice Vendula Machová.

Během naší návštěvy v pátek dopoledne bylo ve vyhřáté místnosti devět klientů (část na snímku). „Někteří si i zdřímnou, celou noc prochodí, aby nezmrzli. Faktických bezdomovců, trávících noci venku je v Tachově tak patnáct až sedmnáct," uzavřela Machová.

Jaroslava Hohlová