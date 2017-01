Letos výstavba zřejmě nezačne

Tachovsko – Po vystěhování z původních prostor v Bělojarské ulici, našel Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově dočasné zázemí v bývalé budově okresního úřadu.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Ivánek

„Prostory tady nám vyhovují a děkujeme městu, že nám vyšlo vstříc. Původně jsme zamýšleli, že využijeme zázemí tachovské polikliniky, která nám na přechodnou dobu nabídla svou odběrovou místnost. Jejich prostory ale nevyhovovaly transfúzní stanici v Plzni, odkud k nám jezdí lékaři odběry provádět," řekla Tachovskému deníku vedoucí oblastního spolku červeného kříže Blanka Dobrotová.

Stěhování má být ale pouze dočasné a tachovská pobočka červeného kříže by se měla opět vrátit zpátky, téměř na stejné místo svého původního působení.

Po tom už v těchto dnech není ani památky, místo je vyčištěné, zbytky po demolici jsou odvezené. V nejbližší době zde ale město plánuje investovat téměř pětadvacet milionů a rozšířit stávající budovu s chráněnými byty ze současných šestačtyřiceti bytů na rovných sedmdesát. Původní předpoklad byl, že se stavba zahájí už během letošního roku. „Zatím jsme ve fázi projektové dokumentace. Budeme rádi, pokud se stihne v letošním roce. Reálněji bych to ale viděl na zahájení stavby až na příští rok. Během dvou let by měla být stavba hotová a na jejím konci přibude dalších čtyřiadvacet chráněných bytů. Ubytování umožní těmto lidem snazší začlenění do společnosti, udržení návyků a dovedností souvisejících s péčí o sebe a svěřené prostory. Počítáme také s tím, že Oblastní spolek Českého červeného kříže, který se dočasně přestěhoval do náhradních prostor, se vrátí zpět. V projektu je s ním počítáno, jeho vedení také dostalo možnost se k projektu vyjádřit a připomínkovat ho," uvedl starosta Tachova Jiří Struček.

Město Tachov má záměr zapojit se do některého z dotačních titulů a na výstavbu zažádat o dotaci. „Zatím jsme vhodnou dotaci nevybrali, do které bychom se mohli zapojit. Ještě je na to stále relativně čas," řekl dále starosta.

Přestože jsou na území okresního města už dva domovy pro seniory a jeden dům s chráněným bydlením, poptávka stále převyšuje nabídku. „Pro získání bytu v plánovaném objektu jsou stanovena kritéria a žádosti posuzuje odbor sociálních věcí. Ten po posouzení splněných podmínek doporučí radě města zájemce o byt ke schválení. Už v současné době je ale evidováno více žadatelů o byt, než bude k dispozici bytových jednotek. Žadatelé pak dostávají byt v případě, že se nějaký uvolní," uzavřel Struček.

Jaroslava Hohlová