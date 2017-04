Letošní účast na Plánské 50 byla nižší. Počasí se nevyvedlo

Pláná – Nepříznivé počasí letos ovlivnilo účast na tradičním jarním pochodu Plánské 50. Sešlo se pouze 660 účastníků.

Deštivé počasí a teplota do deseti stupňů měla vliv na počet účastníků letošní Plánské 50.Foto: Deník / Hohlová Jaroslava

Přestože sobotní počasí zrovna nevybízelo k turistickému výletu, první účastníci Plánské 50 se u startu začali scházet už brzy ráno. Po nezbytném zapsání jména a adresy pro případ, že by se cestou někdo ztratil, se mohli vydat na pět připravených pěších tras a dvě cyklostezky.

Chladné a deštivé počasí neodradilo ani cyklisty, kterých se na startu sešlo celkem dvaaosmdesát, pětačtyřicet z nich se vydalo na padesátikilometrovou cyklotrasu. „Trasa na kole byla dobře připravená, sám jsme jí projel, je ale pravda, že byla náročnější,“ řekl Tachovskému deníku pořadatel akce Karel Kašpar.

Při letošním pochodu se nenaplnilo ani původní očekávání pořadatelů ve výběru preferovaných tras. „Všechny předcházející ročníky byla nejoblíbenější minitrasa na pět kilometrů. Chodili jí hlavně plánští, ti ale ráno vykoukli z okna a raději asi zůstali doma. Letos tak minitrasu šlo pouze sto dvacet jeden účastníků. Nejvíc chodců se vydalo na jedenáctikilometrovou trasu, na té šlo dvě stě šedesát sedm lidí,“ doplnil Karel Kašpar a dodal, že letošní nízká účast neměla vliv na počet chodců, kteří se vydávají na nejdelší padesátikilometrovou trasu. Těch bylo podobně jako v předešlých ročnících patnáct.

Přes nepřízeň počasí si ale námi oslovení pochodníci výlet chválili a většina se účastní pravidelně. Jedna z nich, energická sedmasedmdesátiletá Slávka Boudníková z Mariánských Lázní, přijela se svými kamarádkami. „ Před pár lety jsem podstoupila výměnu kyčelního kloubu, Plánskou 50 si ale ujít nenechám. Byla by to škoda, donutí mě to k pohybu a mám už doma asi dvacet botiček,“ usmála se.