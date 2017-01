Lidé přišli v Tachově na Nový rok podpořit dobrou věc

Tachov – Novoroční gulášovou polévku a svařák podávala parta štamgastů na náměstí v Tachově. Polévku i svařené víno rozlévali zdarma a lidé přispívali dobrovolným obnosem.

Parta přátel tachovské pivnice U Štěpána takto už několikrát pomohla dětem v mateřských školách, letos se rozhodli podpořit malého Davídka se zrakovým postižením. Rodiče se o podpoře dozvěděli přes školu od organizátorů. „Jsme moc rádi a děkujeme všem," shodli se rodiče. „Dostat se k pomůckám pro nevidomé děti je těžké a finančně hodně náročné. Sami bychom to asi nezvládli. Díky podpoře lidí můžeme Davídkovi dát to, co on potřebuje," řekla maminka Stanislava.

„Když byl Davídkovi rok a poprvé onemocněl, vše jsme drželi pod pokličkou. Cítili jsme, že je to jen naše soukromá záležitost," uvedla dále s tím, že situace se ale měnila. „Dnes už chodí do školy a dá se říci, že všichni o nás skoro vše vědí. Už se nebráníme nějakým podporám a jsme rádi, že v tom nejsme sami a jsou lidé, kteří se za nás postaví a pomohou v těžkých chvílích," Davídek si ve škole našel i nové kamarády. „Adam Hájek je můj kamarád," usmál se a vzkázal pozdrav.

Nápad na charitativní akci vznikl podle organizátorů před lety v hospodě u piva. Řekli si, že na Nový rok udělají něco dobrého pro veřejnost a výtěžek z dobrovolných příspěvků dají na dobrou věc. Součástí nedělního novoročního odpoledne bylo také vystoupení účastníka soutěže SuperStar Jana Tejkala. Zazpívat několika stovkám diváků přišel na náměstí také Tachovský dětský sbor pod vedením sbormistra Josefa Brabence.