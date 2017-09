Loučili se s prázdninami

Kostelec – Komise pro občanské záležitosti spolu s dobrovolnými hasiči uspořádala pro děti rozloučení s prázdninami.

Loučili se s prázdninamiFoto: Dagmar Smolíková

Dětí se sešlo třicet jedna a bylo pro ně připraveno sedm disciplín. Nejmladšímu soutěžícímu byly dva roky a nejstaršímu 15 let, byli tedy rozděleni do tří kategorií. Děti soutěžily v hodu gumačkou a pytlem sena, jezdily na čas s kolečkem a kárkou, zahrály si na hasiče, střílely ze vzduchovky a poprvé byla lukostřelba. Také si vyzkoušely dojení z umělých kravských struků. Každá disciplína byla vyhodnocována od 1. do 4. místa, takže všechny děti se umístily v nějakém pořadí a odnesly si „medaile“ a sladkosti.

Dagmar Smolíková