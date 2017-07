Mariánské Lázně opět zůstanou bez pohotovosti

Mariánské Lázně – S velkou slávou se v loňském roce otevírala lékařská pohotovost v Mariánských Lázních. Od soboty 1. července budou mít ale pacienti smůlu.Mariánskolázeňská nemocnice provoz pozastavuje.

Pohotovost. Ilustrační foto. Foto: DENÍk/ Martin Divíšek

„Byli jsme nuceni pozastavit provoz lékařské pohotovostní služby a chirurgické ambulance s prodlouženou ordinační dobou,“ oznámil jednatel mariánskolázeňské nemocnice Zdeněk Zvoníček. Nemocnice k tomuto kroku má jediný důvod: neuzavření smlouvy mezi městem Mariánské Lázně a nemocnicí za třetí čtvrtletí letošního roku. Pacienti z Mariánskolázeňska, ale i Tachovska budou tak opět dojíždět desítky kilometrů daleko do jiného zdravotnického zařízení.

„V každém případě bych chtěl všechny občany, lázeňské hosty a návštěvníky města uklidnit,“ reagoval na rozhodnutí nemocnice starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Pohotovost bude zajištěna, buď prostřednictvím nemocnice, nebo prostřednictvím lékařů, kteří budou poskytovat službu v domově pro seniory,“ uvedl.

Starosta podle svých slov od počátku letošního roku žádá o rozšíření poskytované lékařské služby první pomoci a prodloužení provozní doby pohotovosti. „Celková situace nás tak donutila hledat i alternativní řešení pro fungování pohotovosti,“ řekl starosta. „Zastupitele i veřejnost jsem na zasedání zastupitelů seznámil s variantou, že by v krajním případě mohla pohotovost fungovat v našem domově pro seniory, kde je vybavená ordinace a sestry zde slouží nepřetržitě,“ přiblížil Petr Třešňák. Prioritní je ale podle něj dohoda s nemocnicí.

Zpráva o pozastavení pohotovosti vyvolala nejen na Mariánskolázeňsku, ale také na Tachovsku velké diskuse. „Mám pocit, že si z nás někdo dělá legraci,“ řekla Pavlína Špačková z Mariánských Lázní. „Netuším, na jaké straně jednání zamrzlo. Tohle posuzovat nechci, protože do toho nevidím. Problém je ale v tom, že na to doplatí zase jen a jen pacient, který bude muset dojíždět na jinou pohotovost do jiného města.“