Města na seniory myslí. Třeba i tím, že pro ně budují relaxační parky

Kladruby – Moderní senior park se speciálními cvičebními stroji, relaxační otevřený areál rozdělený na aktivní a klidovou zónu. Místo aktivního odpočinku převážně pro seniory, ale nejen pro ně – to všechno v jednom představí na jaře v Kladrubech.

Před začátkem výstavby senior parku v KladrubechFoto: Deník / Hohlová Jaroslava

Nápad na realizaci parku vzešel z mezigeneračního studentského projektu Gymnáziaa obchodní akademie ve Stříbře. „Náš návrh na realizaci senior parku v Kladrubech zapadl do plánů města, které mělo záměr zbudovat pro veřejnost altán. Na schůzkách jsme proto vytipovali vhodnou lokalitu a záměrem bylo vytvořit mezigenerační projekt zaměřený především na seniory, ale nejen pro ně. V současné době je senior park před dokončením a tak už nyní víme, že se jeho návštěvníci mohou těšit mimo jiné i na zmíněný altán s piknikovou částí,“ řekl Deníku autor návrhu Václav Hlaváč, se kterým se na návrzích spolupodílí další spolužák Karlem Hornyicki.



Obyvatelé Kladrub se tak mohou těšit nejen na odpočinkovou a relaxační část parku s altánem, součástí parku bude i posilovna pro seniory, stezka bosou nohou a venkovní ruské kuželky a šachy. Aktivní místa budou doplněna odpočinkovými částmi. „Sport park pro seniory je rozdělen na aktivní a klidovou zónu. Aktivní zóna obsahuje dva cvičební stroje zaměřené na posilování různých částí těla, zlepšení ohebnosti kloubů, koordinace těla a například také na zvyšování kapacity srdce a plic. Jsou to speciální stroje, které se snadno intuitivně ovládají. Chceme, aby tu lidé měli možnost cvičit samostatně, kdykoli budou mít čas a chuť,“ sdělila k projektu starostka města Kladruby Svatava Šterbová a pokračovala. „V klidové zóně si návštěvníci parku mohou odpočinout, relaxovat popovídat si a posedět na lavičkách. Z realizace mám radost, líbí se mi nápad hřiště pro dospělé, přestože jsme původně počítali pouze s realizací altánu. Senioři si naši pozornost zaslouží, i oni ke svému každodennímu životu potřebují relaxaci i aktivní pohyb. Platí jen, že cvičení musí uzpůsobit věku.“



Studenti stříbrského obchodní akademie své návrhy na realizaci seniorských parků vytváří s ohledem na možnost měst a obcí, získat na projekt dotaci. “O dotaci jsme nežádali, stavbu jsme uhradili ze svého rozpočtu. Nepotřebovali jsme architektonickou studii čímž se náklady podařilo zeštíhlit. Celková investice tak je šest set tisíc. Přibližně za měsíc bychom chtěli senior park slavnostně otevřít,“ doplnila kladrubská starostka.



RAZ (relaxační, aktivní, zábavný) senior park v Kladrubech ale není prvním počinem studentů Václava Hlaváče a Karla Hornyickeho ze stříbrského gymnázia. Úspěšně už mají za sebou návrh na realizaci senior parku ve Stříbře u domu s pečovatelkou službou, který město Stříbro následně realizovalo. „Původní projekt byl ambicióznější a počítal s realizací v nevyužívaných kasárnách ve Stříbře kde by doplnil případnou bytovou výstavbu. Po dohodě se starostou města Stříbro jsme se dohodli na částečné realizaci parku u domů s pečovatelskou službou,“ dokončil Václav Hlaváč.