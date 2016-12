Města si letošek spíše pochvalují

Tachovsko – Rok 2016 se rychlým krokem blíží ke svému konci. Co se ve městech během uplynulých letošních měsíců změnilo k dobrému, či naopak špatnému?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Jak se shodli starostové čtyř dotazovaných měst, ve velké míře převládají pozitiva. Ale i přes tento fakt se nějaké resty najdou.

Například v Boru je to nové parkovací stání. „Nové parkoviště mělo vzniknout již letos, bohužel zde byl problém s pozemky, které byly v soukromém vlastnictví, tudíž se výstavba uskuteční až příští rok," vysvětlil starosta Boru Petr Myslivec.

Ve Stříbře zástupce města zas trápí pozdní termín dokončení Streetworkoutového hřiště. „Je skvělé, že je hřiště hotovo, ale jedná se o poměrně špatný čas. V zimě se opravdu moc nevyužije. Je to škoda, že se neokomentovalo již v létě," okomentoval stříbrský starosta Karel Lukeš. Co se Tachova týče, nejspíše nejtíživější problém je otázka bezdomovců. Toto ožehavé téma nejspíše nikdy neskončí.

Jak je ale řečeno v titulku, převládají především pozitiva. „Asi jako největší úspěch byl pokládal výstavbu nového dopravního hřiště. Určitě poslouží jak nejlépe bude moct," řekl Deníku Jiří Struček. V Boru si pochvalují především rekonstrukci školky, či vybudování nového kolumbária. Co se Stříbra týče, jako jeden z největších a také nejúspěšnějších projektů se dá považovat kompletní oprava kostelního náměstí Jiřího z Poděbrad a blízkého okolí. „Občané v této oblasti si práce pochvalují a to je to hlavní," řekl Karel Lukeš.

Co se týče Bezdružic, dalo by se říci, že si své odsloužily již v minulém roce. „Rok 2015 přinesl šest velkých projektů, které byly náročné jak po finanční, tak po pracovní stránce. Proto bych letošní rok nazval jako takový lehce odpočinkový. Ale i přesto, že rok minulý přinesl mnoho dokončených projektů, z nichž ten největší je nejspíše rekonstrukce náměstí, rozhodně nechceme zcela usnout na vavřínech. Letos se vyměnila okna v našem Kulturním domě. Kulturní dům se může také pochlubit novými židlemi. Počítáme i s dalšími projekty," na závěr vysvětlil starosta Bezdružic Jan Soulek.