Město má v plánu úvěr v řádech desítek milionů korun

Tachov – Asi největší akci, kterou v letošním roce okresní město očekává, bude úvěr na vysokou částku sto milionů korun. Celá záležitost byla již projednána a schválena na posledním veřejném zasedání zastupitelstva Tachova.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

Úvěr má hned několik důvodů. Tím nejpřednějším je ale velká rekonstrukce společenského areálu Mže. Jak již Deník dříve informoval, prostor především v části kina by se měl změnit k nepoznání. Jednou z největších novinek by měl být v tomto ohledu zcela nový vstup, který se bude nacházet od parkoviště u budovy.



Další velká změna se uskuteční přímo v promítacím sálu. Ten by se podle dostupných informací měl změnit opravdu k nepoznání. Nově také přibude bar v patře, či prosklená kavárna za prostorem kina. Předběžná částka, se kterou město počítá na realizaci tohoto slibně vypadajícího projektu, je osmdesát milionů korun.

Z případného úvěru tedy dalších dvacet milionů zbývá. Jak ale vysvětlil starosta Tachova Jiří Struček, uplatnění by se pro peníze rozhodně našlo. „Úvěr by mohl jistě pokrýt širší záběr, než pouhou rekonstrukci kina. Nabízí se například výstavba nových bytových prostor v místech bývalého střediska Českého červeného kříže. Zde je v plánu vybudování celkem dvaceti čtyř nových bytů. Další velkou akcí, na kterou se město chystá a se kterou by mohl úvěr pomoci, je druhá etapa rekonstrukce ulice Hornická, či oprava dalších ulic."

Jak ale dále tachovský starosta vysvětlil, tyto nápady nejsou finální. „Jedná se pouze o návrhy a vzhledem k tomu, že jmenované akce jsou jedny z největších, které město čekají, automaticky nás napadly. Nic ale není jisté. Úvěr se může využít na zcela jiné projekty, či na jeden jediný projekt. Je zde také možnost, že by se úvěr nevyčerpal celý," vysvětlil Jiří Struček.

Jak již bylo řečeno, jedním z možných projektů, na které by mohly být peníze využity, je také druhá etapa rekonstrukce ulice Hornická. Ta se v minulém roce dočkala poměrně velké změny v podobě speciálních zálivů pro automobily a autobusy. Nově také přibyl ostrůvek pro chodce. Mnoho obyvatel okresního města, především z řad řidičů, ovšem velmi špatně neslo stav samotné vozovky, která navíc po končící zimě začíná připomínat tankodrom.

„Druhá etapa rekonstrukce Hornické se uskuteční na sto procent. Celý projekt je již zanesen v plánu. V podstatě jedinou změnou, která by mohla nastat, je právě otázka financování. Buď bude rekonstrukci platit město ze svých financí, nebo na ní bude použit zmiňovaný úvěr. Jisté ale je, že se uskuteční ještě v letošním roce," dodal starosta.