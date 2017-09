Město Tachov získá úvěr na bezmála sto milionů

Tachov – Zastupitelstvo města Tachov schválilo smlouvu, která zajistí úvěr na sto milionů, za který chce Tachov především rekonstruovat a kompletně přestavět Kino Mže.

„Jedná se o rámcový úvěr do sto milionů korun, který je určený na investiční akce určitého města. Peníze tedy nebudou využity pouze na rekonstrukci areálu Mže, jak si někteří myslí,“ vysvětlil starosta Tachova Jiří Struček. Jak dále uvedl, ze strany banky se jednalo o opravdu dobrou nabídku. V podstatě podle jeho vyjádření tu nejlepší, jakou by mohlo město momentálně dostat.

Jak dále uvedl tachovský starosta, úvěr má město na deset let.

„Můžeme z něj čerpat kdykoliv budeme potřebovat a v podstatě na jakoukoliv investiční akci. Obrovskou výhodou je, že můžeme i splácet jak zrovna budeme potřebovat. Jelikož se město Tachov v podobných záležitostech již osvědčilo jako spolehlivý klient, může si banka dovolit takovéto podmínky, za což jsme samozřejmě rádi.“

Mnozí by mohli namítnout, že oprava kina by se mohla zaplatit z běžného rozpočtu. Ten je ale jedním z dalších důvodů úvěru. „Samozřejmě město má rozpočet na investice v řádech desítek milionů. Ovšem aby tyto peníze byly využity pouze na opravdu kina a během dalšího roku by se nedělalo vůbec nic, to je nesmyslné. Navíc jak již bylo řečeno. Pokud by se objevila nějaká nenadálá větší investice, například různé opravy havarijních stavů silnic, chodníků a podobných věcí, může se na ně úvěr taktéž využít. Pravdou ale je, že většina bude využita na rekonstrukci areálu Mže,“ na závěr řekl Jiří Struček.

Rekonstrukce areálu Mže by mohla vypuknout v průběhu roku 2018 a místo by měla změnit opravdu k nepoznání. Počítá se se zcela novým vstupem do budovy, digitalizací kina, ale i s úpravou sezení. Hned za kinem, směrem k městskému parku a katastrálnímu úřadu, pak vznikne zcela nová část komplexu, a to prosklená kavárna. Částka, se kterou zástupci města na rekonstrukci počítají, činí 80 milionů korun.