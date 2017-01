Městské středisko se stěhuje, pro turisty se chystá nové zázemí

Tachov nabídne informační centrum v prostředí budovy bývalé galerie, návštěvníci tam najdou všechny současné služby i velkoplošnou obrazovku s video spoty, připojení na internet a také možnost odpočinku. V plánu je využití uzavřené zahrady.

Budova, kde bude od začátku února MKS Tachov a informační centrumFoto: DENÍK/Antonín Hříbal

Velikou změnou právě v těchto dnech prochází Městské kulturní středisko (MKS) v Tachově. Po desítkách let opouští dům v dolní části náměstí a stěhuje se. Ne daleko, MKS na náměstí zůstává, ale bude v budově bývalé galerie. Znamená to, že veškerá administrativa i informační centrum a s tím spojené služby se přesunou

Kontakty na MKS Tachovředitelka: B. Vaňková - bvankova@mkstc.cz

* 774 744 816

asistentka: M.Volínová - volinova@mkstc.cz

program: A. Mautnerova - mautnerova@mkstc.cz

P. Maroszová - maroszova@mkstc.cz

* 774 744 830

výtvarnice: J. Honzíková Hiclová - hiclhonz@mkstc.cz

infocentrum: J. Klímová - infocentrum@mkstc.cz

D. Hemrová - hemrova@mkstc.cz

ze stávající budovy do objektu bývalé galerie (č.p. 85). Nové zázemí tam najde zmiňované informační centrum, programové oddělení a ředitelka s asistentkou.

Pro turisty se chystá řada zlepšení. „Informační centrum bude podstatně prostornější. Jde o nově upravené prostory přístupné z chodby. Máme tam nový nábytek, novou přepážku a hlavně dvě místnosti," uvedla ředitelka tachovského MKS Božena Vaňková.

INFORMACE I ODPOČINEK

Jedna z místností poslouží turistům a návštěvníkům Tachova k odpočinku. V nabídce budou služby informativního charakteru, ale také možnost sledování spotů z Tachova na velkoplošné obrazovce a internetové připojení.

Podle ředitelky se prostředí změní zásadně k lepšímu pro pracovníky, ale hlavně pro návštěvníky. „Budova bývalé galerie má velikou výhodu, totiž uzavřenou zahradu. Tu plánujeme rekonstruovat tak, aby si tam mohl při pěkném počasí turista sednout a odpočinout. Měly by tam být instalovány skříně na kola pro cyklisty, kteří přijedou a pak pěšky si chtějí prohlédnout město," dále popsala ředitelka.

NOVĚ OD 2. ÚNORA

Stěhování dočasně ovlivní služby pro veřejnost. Kulturní středisko zavře v pondělí 23. ledna a na novém místě otevře ve středu 2. února. Po tu dobu nebude fungovat předprodej a pracovníci MKS budou k zastižení jen na mobilních telefonních číslech. „Slavnostní otevření chystáme už na prvního února od třinácti hodin, kdy budou pozváni zástupci města i firem, které na přestěhování pracovaly," poukázala.

Kulturní středisko ale nadále chystá využívat stávající dům v dolní části náměstí. Zůstane možnost provozovat kinosál a v prostorách najde místo například i archiv městského střediska. Objekt ale potřebuje rekonstrukci. Přestal vyhovovat moderním nárokům. Naposledy se rekonstruoval v roce 1967 a po padesáti letech provozu utrpěl své. Původně panský dům sloužil jako osvětový dům, či okresní dům osvěty. Od roku 1973 zde působilo MKS do současnosti.

Ředitelka Božena Vaňková má k tomuto domu citový vztah, je spojený s jejím osudem, jak sama říká. „V roce 1973 jsem sem přišla na konkurz do Tachovského dětského sboru a pak chodila dlouhá léta na zkoušky sboru. Jde o srdeční záležitost, byla jsem tu moc ráda. V roce 1986 jsem pak do této budovy nastoupila jako programová pracovnice. V roce 2006 pak jako zaměstnankyně a posléze jako ředitelka," popsala své angažmá spojené s budovou a dodala, že i do nových prostor se velice těší.