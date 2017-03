Mezinárodní festival navštívila v Tachově žraločí žena

Tachov – Sedm stovek fotografií pořízených pod vodou autorů sedmnácti zemí, řada filmů, přednášky a tři sta dětských výtvarných děl. Také takový byl tradiční mezinárodní festival PAF.

Organizátoři vybrali sto padesát nejhezčích snímků. „Ty je možné vidět třeba i na internetu, ale čeho si opravdu vážím jsou přednášky,“ vyzdvihl za organizátory Bohumír Kráčmar, který také zdůraznil množství výtvarných děl dětí.

Výtvarné soutěže se totiž účastnilo čtrnáct škol i jednotlivci a sešlo se přes tři stovky děl. Porota ocenila vítěze v oblasti malby, kresby a grafiky kde první místo v kategorii 6 až 12 let získala Eliška Siebertová (ZŠ Kostelní), v kategorii 13 až 18 let Michaela Stachová (ZUŠ Tachov). Nejlepší v kategorii 6 až 12 let v keramických dílech byla Marie Fouňová (ZUŠ Planá) a v kategorii 13 až 18 let zvítězil Tomáš Sova (ZUŠ Tachov).

V hlavním programu diváci zhlédli zajímavé dokumenty s podvodní tématikou, z nichž některé byly věnovány historii potápění.

U samého zrodu filmového festivalu před téměř čtyřiceti lety stál tachovský amatérský filmař František Soukup. „Na první ročník si dobře pamatuji, hledal jsem totiž dívku, která by dokázala zahrát vodní pannu. A právě tam jsem ji tehdy našel,“ zavzpomínal amatérský filmař.

Hřebem odpoledního programu byla přednáška Daniely Kotekové. Vyprávěla o příbězích žraloka a také o mýtech spojených s tímto mnohdy obávaným živočichem, se kterým se téměř každý den setkávala při svém více než desetiletém pobytu v Africe. Festival ocenil autory nejlepších snímků a pokračoval večerním plesem.