Muzea na Tachovsku nabízí ucelený pohled na historii

Tachovsko – Muzeí je po Tachovsku rozeseto šestnáct. Do některých se návštěvníci mohou podívat během celého roku, jiná, většinou ta menší nebo soukromá, na zimní sezonu zavírají. Většina z nich se ale stále častěji snaží mimo vystavených expozic návštěvníky přilákat i na společenské, kulturní nebo vzdělávací akce.

OTEVŘENÁ VRATA a novou dlažbu uvidí na první pohled zájemci, kteří se chtějí podívat do tachovského muzea nebo klášterní zahrady. Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Minerály, pivovarnictví, hasičská technika, hornictví. To jsou jen některé části zaměření muzeí, která mohou lidé navštívit na Tachovsku. Jedná se většinou o muzea menší, soukromá, regionální nebo vesnická. I ta se snaží návštěvníky zaujmout a přiblížit jim život za časů našich babiček. Patří mezi ně například Regionální muzeum v Černošíně a Kladrubech. Zajímavou sbírku předmětů denní potřeby předchozích generací se podařilo sebrat i kronikáři Josefu Rídlovi z Přimdy, který otevřel malé regionální muzeum v bývalé hasičské zbrojnici. Zájemci o historii ale mohou na Tachovsku navštívit i muzea tématicky zaměřená a soukromá. Za historií piva se tak můžete vydat do pivovarského muzea v Chodové Plané, historii hornictví zase představí expozice v Plané a Stříbře. Příznivci hasičů si cestu najdou do Muzea hasičské techniky v Konstantinových Lázních a Vesnické muzeum v Halži potěší všechny příznivce starých zemědělských strojů.

Na Tachovsku ale najdeme i další muzea, významná především z hlediska své základní činnosti, kterou se rozumí jak získávání, zkoumání a vystavování předmětů v expozicích, ale třeba i výzkumem a publikační činností. Těmi jsou Městské muzeum ve Stříbře a především Muzeum Českého lesa v Tachově. Návštěvníci ale do jeho historických prostor bývalého františkánského kláštera nemíří pouze za vystavenými exponáty, stále častěji přicházejí i na pořádané společenské, kulturní, ale i vzdělávací akce. Mezi ty nejoblíbenější patří Masopust, Barokní klášterní slavnost, která je naplánovaná na 14. července a listopadové Oživené noční prohlídky.

Tématu se věnuje tištěné vydání pátečního Tachovského deníku. Najde tam kontaky, otavírací doby, adresy a další užitečné informace.