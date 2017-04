FOTO: Muzeum pohraniční stráže je opět otevřeno veřejnosti

Rozvadov - Prostor Kóta nacházející se kousek za Rozvadovem o víkendu opět vypadal, jako by se vrátil v čase.

Zase zde bylo možné potkat skupinky v uniformách, které se vydávají na hlídku. Svou novou sezónu totiž zahajovalo Muzeum Pohraniční stráže. Od roku 2014 se o prostor stará Klub vojenské historie Brigáda Pohraniční Stráže Hraničář. "Když jsme to zde převzali, našli jsme místo v opravdu hrozném stavu. Jeden velký bordel. Navrátit ho do tak nějak původního stavu nám zabralo kolem tří set hodin usilovné práce. A rozhodně ještě nejsme u konce," řekl něco málo o historii Jaroslav Rajlich.

Již v dnešních dnech vypadají opravené prostory roty Pohraniční stráže, jako by se nikdy neopustily. Lze zde nalézt téměř přesný vzhled jednotlivých místností, tak jak vypadaly za dob služby. Ať už je řeč o místnosti pro velitele, ložnicích, či spojařské místnosti, pamětníci by téměř nepoznali rozdíl. "Třeba u spojařské místnosti je taková zajímavost, že zde jsou kousky, které stále fungují. Dá se s nimi normálně spojit například s hlídkou. Sice se na ně muselo trochu podívat, ale nyní jsou opět funkční," dodal Rajlich.

Opomenout se rozhodně nedá ani politicko-výchovná světnice. Ta již neslouží svým původním účelům, ale lze v ní nalézt desítky uniforem, které muzeu poskytli i kolegové z Německa, ukázky tehdejších zbraní, či model dřívějšího opevnění hranic. "Dá se říci, že vystavené kusy jsou opravdu ze všech koutů celé republiky. Dali jsme dohromady to, co jsme měli doma, plus když se například povedlo něco vydražit."

Jak dále dodal kapitán Klubu vojenské historie Brigády Pohraniční Stráže Hraničář, muzeum u Rozvadova není pouze ukázkou toho, jak Pohraniční stráž žila. "Chceme být živé muzeum. Proto zde o víkendech i spíme, pro případné zájemce, především pro kluky, kteří již nestihli vojnu a mají o toto téma zájem, pořádáme takové základní vojenské tréninky, jednou do roka také děláme taktická cvičení. Je to za něco trochu jiného oproti dalším muzeum zabývajícím se tímto tématem."

Muzeum pohraniční stráže Kóta je pro návštěvníky otevřeno každý víkend a to v sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 14 hodin.