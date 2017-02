Muzeum zachránilo malovanou skříň, kterou někdo vyhodil

Přimda – Muzeum v Přimdě je muzeem vysloveně regionálním a zaměřuje se na exponáty, které dříve byly věcmi mnohdy všedními, na předměty každodenní potřeby. Muzeum se po loňské premiéře a slavnostním otevření pro veřejnost nyní připravuje na letošní sezónu.

„Asi dva a půl měsíce trvalo, než se vyměnila všechna okna v budově,“ popisuje průvodce v muzeu přimdský Josef Rídl. Stará nevyhovující okna nechalo město vyměnit za moderní. „Také máme nové vchodové dveře a jsou opravené omítky kolem oken,“ dodává soukromý badatel, historik a také oficiální průvodce na hradě Přimda.



Muzeum získalo a zachránilo i starobylou skříň, která je nyní novým exponátem. „Když byl svoz odpadu, tak ji někdo vyhodil s tím, že se sešrotuje a nic z ní nezbude. Naštěstí mi lidi zavolali, že venku je krásná skříň, jestli ji nechceme do muzea. Okamžitě jsem vyrazil a když jsem ji viděl, řekl jsem si, že ji bereme. Hasiči mi ji pomohli dostat sem do muzea. Ošetřili jsme ji proti škůdcům a zatím pro ni hledáme definitivní místo,“ popisuje dále průvodce.

Další novinkou v muzeu bude tabule se soupisem významných osobností Přimdy jako města. „Jde o jména všech ředitelů školy od roku 1945, mateřské školy, a také od prvních tajemníků a předsedů tehdejšího místního národního výboru po současné starosty a starostky,“ říká o připravované informační tabuli Rídl.

Muzeum čeká letos první větší návštěva a tou podle průvodce budou žáci místní základní školy.



Dva roky trvalo, než se muzeum s expozicemi podařilo připravit pro veřejnost. Kdo chce nahlédnout do mini muzea stačí, aby o víkendu přišel do přimdského infocentra na náměstí, kde mu obsluha zapůjčí klíč a pak se návštěvník může kochat pohledem na různé nálezy z dob válek, nástroje a přístroje staré i přes sto let. O expozici říká její autor, že je neuzavřená. Kdokoli je vítán s přispěním dalších exponátů. Vždy bude jeho jméno zapsáno v expozici a zůstává majitelem zapůjčeného předmětu, který si tak může kdykoli vzít zpět. V současné době jsou k vidění například různé druhy chomoutů, takzvaný dědek na výrobu šindelů, svěrák na sešívání koňských postrojů, česáčky na len, sečka na mák, odstředivky na mléko, máselnice, stará rádia a magnetofony a množství militárií.

Budova, kde muzeum sídlí, patří nyní městu. „Krom muzea zde chceme mít i například společenský sál a místnosti najdou i další využití,“ poukazuje zastupitel a průvodce Josef Rídl.