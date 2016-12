Mže se změní k nepoznání

Tachov – Tachovský kulturní stánek čekají podle prozatímní studie velké změny. V plánu je totiž kompletní rekonstrukce areálu kina.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jakub Misík

„Jednou z nejzásadnějších novinek bude vstup. Ten by totiž měl být nově od parkoviště u obchodního centra. Prostor mezi kinem a společenským sálem bude využit jako velké foyer, ve kterém se budou nově nacházet i šatny," vysvětlil Deníku starosta Tachova Jiří Struček.

Dojde tak k oddělení kulturní části a městského úřadu. „Ať už se pořádaly různé plesy, nebo akce pro školy, společný vstup nebyl zrovna nejlepší. Přeci jen na městském úřadu by měl být trochu klid, což nynější stav během některých dnů neumožňoval," dále vysvětlil Struček.

Další velké změny se uskuteční přímo v areálu promítacího sálu. Krom celkové digitalizace by se mělo změnit i sezení, a to k lepšímu. „Poslední řada by se měla oproti dnešním dnům zvednout o necelé tři metry. Vznikne tak další patro."

Hned za kinem, směrem k městskému parku a katastrálnímu úřadu pak vznikne zcela nová část komplexu, a to prosklená kavárna.

Co se týče společenského sálu, ten by měl zůstat téměř beze změny. „Možná bude provedena pouze změna klimatizace, ta ovšem nebude viditelná. Pro návštěvníky společenského sálu by mohla být ale zajímavá informace, že bude veřejnosti otevřen balkón nad vstupem do samotného sálu," odhalil další plány tachovský starosta. Balkón prozatím bývá při společenských akcích zavřený a výstup na něj znamená například pro fotografy adrenalinový zážitek.

Do budoucna by ale mělo být vše jinak. „Nynější šatny zaniknou. Nad nimi ovšem vnikne bar, který bude zároveň přístupem na balkón. Přeci jen je to škoda mít takové hezké místo nevyužité," dále vysvětlil tachovský starosta. Dá se tak bezesporu říci, že stávající kulturní prostor se změní opravdu k nepoznání. A co je hlavní, k lepšímu. Na tom se shodují i občané. „Po skončení besedy se udělalo takové krátké hlasování o tom, jak se občanům plán líbí, jestli s ním souhlasí, či naopak. Neobjevil se nikdo, kdo by byl proti přestavbě. Což nás samozřejmě velmi potěšilo."

Vzhledem k velikosti projektu je jasné, že se nezačne stavět ze dne na den. Zástupci města počítají s tím, že první práce by mohly vypuknout v roce 2018. „Je to ještě dlouhá cesta, vše se musí pečlivě naplánovat, pokusíme se také o dotaci na celý projekt. Samozřejmě bychom chtěli začít stavět co nejdříve a hned jak to bude možné, tak se opravdu začne," na závěr řekl Jiří Struček. Odhadovaná cena téměř kompletní rekonstrukce kulturního centra Mže je zatím astronomických osmdesát milionů korun.