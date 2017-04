Na Tachovsko opět zavítala Expediční kamera

Tachovsko - Zajímavé příběhy, neobyčejný dobrodružství a krásy daleké přírody. To a ještě mnohem více bylo k vidění na dalším ročníku filmového festivalu Expediční kamera, který opět zavítal do Tachova a do Plané.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V okresním městě se zajímavé promítání uskutečnilo již po osmé. "Rok se s rokem sešel a my jsme moc rádi, že můžeme uvést další ročník festivalu Expediční kamera. Ani letos nepřijdete o překrársné záběry přírody, nadčasová sdělení a inspirativní cesty dobrodruhů a sportovců z celého," navnadili na nadcházející promítání organizátoři akce. K vidění bylo letos osm různých filmů ze všech možných koutů světa. Diváci v tachovském kině Mže a v prostoru horolezecké stěny tak mohli zavítat například na Aljašku, do Gruzínských hor, či k řece Amazonce. Zapomenout se rozhodně nedá ani na film z dílny Bryana Liptina a Dannyho Bulla pojmenovaný Návrat do Zanwkaru. Film vypráví příběh jeho autorů, kteří po třiceti letech vrací do Zanskaru, jedné z nejhůře dostupných oblastí na světě, nacházející se uprostřed hor v indickém Himaláji. Zde opět zavítají do unikátního buddhistického chrámu. Potkají se ale také s rodinou, u které při své první cestě bydleli. Film ukazuje jak krásy Himalájí, tak názory místních na první silnici, která může ukazované duchovní a poklidné místo změnit na vždy. Mezi osmi filmy se ukázala také česká stopa. Tu má na svědomí skupina Fjolls. "Šest kamarádů z Čech, Moravy a Slovenska, někteří zkušení vodáci, jiní méně zkušení, se vydali za polární kruh na překrásnou Aljašku splout řeku Alatnu," popsali organizátoři Expediční kamery. Také tento film sklidil u téměř zcela zaplněného kina Mže úspěch. Součásti filmového večera byla také anketa o nejlepší film. O jejím výsledku budeme informovat

Autor: Jindřich Sýkora