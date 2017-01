Na vině propadu důlního komínu je současné počasí

Tachovsko – Úkaz byl poprvé nahlášen během pátečního dne. „Příčina tohoto propadu je poměrně zjevná. V místě se totiž nachází důlní komín, nad kterým se propadla zemina. Tato důlní díla nejsou v této oblasti rozhodně ničím neobvyklým. Celé místo bylo již zajištěno a pracuje se na odstranění celého problému," řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš.

AČ VYPADÁ propadlá zemina nevině, nebezpečí při vstupu rozhodně hrozí.Foto: Městský úřad Stříbro

Celou oblast má na starost společnost Diamo, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví. „Území propadu musí být nejdříve prohlédnuto odborníky z této společnosti. Ti pak vymyslí řádné odstranění," dále doplnil stříbrský starosta. Jak se dále podařilo Deníku zjistit, místo propadu zeminy je zatím obehnáno výstražnou páskou a je zde přísný zákaz pohybu. Všechny možné plány se totiž budou muset odložit do té doby, než silné mrazy, které trvají již delší dobu, přeci jen trochu povolí. I přes to, že případným zájemcům hrozí nebezpečí, stále se na místo vydávají, ignorujíc veškerá opatření. „Když jsem viděl, kolik je tam stop, nestačím se divit. Dá se pochopit, že takovýto propad lidé ještě neviděli, ale je to obrovský hazard. Ještě když lezou přímo na místo propadu. Člověk se ani nenaděje a propadne do čtyřmetrové hloubky," vysvětlil závažnost nebezpečí místopředseda Hornického spolku Stříbro Karel Neuberger.

Podle místopředsedových slov ale není podobný propad důlního díla rozhodně ničím neobvyklým. „Musíme si uvědomit, že celá oblast Stříbrska je mohutně poddolovaná a k takovýmto věcem zcela normálně dochází. Důlní komín si prostě sednul. Velkou roli v tomto ohledu hraje také počasí. Dá se tak trochu počítat s tím, že by mohlo teoreticky dojít k dalším propadům až se oteplí. Je pravdou, že poslední dobu byl klid, ale jak již bylo řečeno. Jedná se opravdu o zcela normální věc, která se může stát kdekoliv, kde se někdy těžilo."

Poslední důlní práce ve vyhlášené oblasti Stříbrska, ke kterým samozřejmě spadá i prostor u Svinné, skončily v roce 1975.