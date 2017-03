Na vůni a erotiku lákají v muzeu

Kladruby – Regionální muzeum v Kladrubech vystavuje Nepraktovy Hanbaté eskapády, které doplňuje další výstavou Hříšné opojení parfémových flakónů od soukromé sběratelky Hany Štollové ze Stříbra.

Nevšední zážitek si odnesli návštěvníci výstavy v Regionálním muzeu v Kladrubech. Hned při vstupu do budovy muzea je přivítala smyslná vůně parfémů, která dobře ladí s další výstavou, kterou návštěvníci najdou po vystoupání do schodů. Tam mohou shlédnout lehce erotické kresby Jiřího Wintra Neprakty s názvem Hanbaté eskapády. „Některé obrázky jsou odvážnější a proto jsme je přikryli červeným šátkem. Návštěvníci si ho mohou odkrýt,“ řekl Deníku ředitel muzea Pavel Parlásek. Díky přátelství mezi ním a vdovou pro Jiřím Wintru Nepraktovi se v Kladrubech výstava podařila uspořádat. Vernisáž v páteční podvečer zahájila Dana Pavlatová a téměř zaplněnému sálu dala nahlédnout do kreslířova soukromí a jeho pozitivního vztahu k ženám. Návštěvníci se tak mimo jiné dozvěděli, že Jiří Wintr Neprakta trávil se ženami čas rád a na každé dokázal najít tolik krásného, že se v jeho přítomnosti mohla cítit královnou.

Součástí vernisáže a následné výstavy bylo také Hříšné opojení. Expozice návštěvníkovi přibližuje parfémové sklo, flakóny, a vůně, které autorka Hana Štollová pojata tak, aby evokovala trochu erotična. „Parfémy jsou stejné jako láska, evokují pocity. Když cítíte příjemnou vůni, nikdy nebudete mít špatné myšlenky, vždy jen hezké,“ uzavřela sběratelka.

