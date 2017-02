Na zámku je uklizeno, vítá další návštěvníky

Tachov – Po měsíční úklidové odstávce jsou všechny vystavené exponáty na svém místě a nová sezóna může začít.

„Na tachovském zámku je provozní doba trvání sezony poměrně nezvyklá. Většina objektů má letní sezonu a na zimu se uzavírají. Nám čerpání dotace na provoz zámku nařizuje nepřerušený provoz. Uklízet ale někdy musíme a tak jsme úklidovým měsícem zvolili leden, kdy návštěvníci moc nechodí," řekl Tachovskému deníku správce zámku Pavel Voltr a pokračoval. „Začátkem tohoto týdne jsme pověsili vyprané záclony, očistili knihy, vyleštili příbory a ometli paroží, na které během roku nasedá spoustu prachu. Od středy opět fungujeme kompletně, výstavy i prohlídkový okruh."

A co nového návštěvníky tachovského zámku v sezoně čeká? „Podařilo se rozluštit autory některých obrazů a tak víme kdo je namaloval i kdo se na obraze nachází a z jaké doby pochází. Hodně se dá vyčíst z rámu obrazů a z jejich podobnosti. Je to ale hlavně detektivní práce náročná na čas," pokračoval kastelán.

I letošní rozpočet města Tachova s dalšími investicemi do zámku počítá a tak by se mohl prohlídkový okruh rozšířit o jednu místnost. Od konce dubna budou k vidění i některé originální předměty, které používala knížecí rodina Windischgrätzů a repliky loveckých potřeb včetně střelných zbraní, které sloužily při lovu.

„Letos bychom určitě chtěli do vstupní schodišťové haly umístit dvě velkoformátové kopie obrazů generála Windischgrätze a jeho manželky Eleonory. Schodišťová hala je vstupem pro návštěvníky prohlídek, ale vstupují tudy například i svatebčané nebo při vítání občánků. Naproti schodišti bychom chtěli dát velké zrcadlo, které by odráželo protistranu i obrazy a okna, tím by se hala ještě více prosvětlila a rozzářila. Obrazy výrazně pomohou i akustice, která tady vadí starším lidem. Některým svatebčanům se zase nelíbí výzdoba obřadní síně, proto bychom sem chtěli dát fotokopie průvodu oslavy třicátého výročí svatby císařovny Alžběty Bavorské, známé jako Sissi, s jejím chotěm Františkem Josefem," uvedl dále Pavel Voltr.

Zřejmě největší letošní investicí ale bude rekonstrukce zadní terasy tachovského zámku včetně nového zábradlí. Pokračovat by se mělo také v úpravách nádvoří před zámkem.